Bulgaristan: Gel daketin kolanan, hikûmetê îstifa kir

Serokwezîrê Bulgaristanê Rozen Jelyazkov roja Pêncşemê di rûniştineke awarte ya Meclîsa Neteweyî de îstifaya kabîneya xwe ragihand: "Em dengê welatiyan dibihîzin, divê em guh bidin daxwazên wan. Her kesî, ciwan û kalan daxwaza îstifaya me kir. Divê ev helwesta sivîl were teşwîqkirin.”
Hevpeymaniya muxalefetê a di parlamentoyê de "Em Guhertinê Didomîne - Bulgaristana Demokratîk", roja Çarşemê pêşniyarek bêbaweriyê li dijî hikûmetê pêşkêş kiribû. Lêbelê, Jelyazkov bi îstifaya xwe ya beriya dengdanê pêvajo pêşwext bi dawî kir.
Dihat payîn ku Bulgaristan di 1ê Kanûna Paşîn de bibe endamê 21emîn ê Herêma Euroyê û pereyê xwe yê neteweyî Lev bi Euro biguhezîne. Li gorî nûçeya Euronewsê lêkolînek ku ji hêla Wezareta Darayî ya Bulgaristanê ve di Hezîranê de hatiye kirin eşkere kir ku ji sedî 46.8ê gel li dijî pejirandina Euro ye û ji sedî 46.5 jî piştgirî dane.
Zêdetirî 100 hezar xwepêşander derketin kolanan
Li gorî nûçeya Euronewsê, êvara Çarşemê zêdetirî 100 hezar xwepêşander li meydana bajarê Sofyayê, ku avahiyên parlamento, hikûmet û serokatiyê lê ne, kom bûn û bi lazeran nivîsên wekî "Îstifa", "Mafya derkeve" û "Hilbijartina Edîl" li ser avahiya parlamentoyê nîşan dan.
Xwendekarên zanîngehê yên li Sofyayê jî beşdarî xwepêşandanan bûn. Kesên ku xwepêşandan sazkirin diyar kirin ku beşdarbûn ji xwepêşandanên hefteya borî, ku zêdetirî 50 hezar kes kom bûbûn, zêdetir bû.
Xwepêşandan bi awayekî hemwext li herî kêm 25 bajarên mezin ên li seranserê welêt pêk hat. Di nav wan bajarên mezin de Plovdiv, Varna, Veliko Tarnovo û Razgrad hebûn.
Li Filibe û Burgazê, xwepêşander li ber avahiyên hikûmetê kom bûn, alên Bulgaristanê û pankartên dijî hikûmetê hildan û daxwazên xwe bi skeç û vîdyoyan li ser ekranên mezin nîşan dan.
Welatên Bulgaristanê yên li derveyî welêt jî roja Çarşemê li Bruksel, London, Berlîn, Viyan, Zurîh û New Yorkê xwepêşandanên hevgirtinê li dar xistin.
Desteserkirin
Di xwepêşandanên ku bi gelemperî aştiyane bûn de, 57 kes li paytext Sofyayê hatin desteserkirin. Polîsan îdîa kir ku ciwanên ku li ber baregeha DPSê hatine girtin "provokator" bûn. Polîsan aşkere kir ku yek ji wan ciwanan 10,000 leva (5,100 Euro) li ser wî derket û yekî din jî 1,500 Euro li ser wî bû.
Serokê Polîsê Sofyayê Lyubomir Nikolov got ku ciwanên ku li ber baregeha MRF (Tevgera Maf û Azadiyan) êrîşkar bûn û hatin desteserkirin.
(AEK/AY)