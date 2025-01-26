Bulgaristan'da 31. Surva Uluslararası Festivali düzenlendi

Bulgaristan'ın batısındaki Pernik şehrinde 31. Surva Uluslararası Maskeli Oyunlar Festivali gerçekleştirildi.

Pernik Belediye Başkanı Stanislav Vladimirov, 1966 yılından bu yana ocak ayının son haftasında yapılan üç günlük festivale bu yıl 12 bini aşkın gösterici ve izleyicinin katıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Vladimirov, Surva Festivali ve buna bağlı maskeli şölen geleneklerinin 2015 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildikten sonra uluslararası bir boyut kazandığını anlattı.

Festivalin uluslararası program bölümünde İtalya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ ve İspanya'dan 25 konuk, Pernik'in merkez caddelerinde defile yaptı.

Surva Festivali hakkında

Surva, Bulgarca'da bereket, sağlık ve mutluluk dilemek anlamına geliyor.

Festivalin ilki 1966 yılında, "kukeri" olarak adlandırılan maskeli ve iri çanlar taşıyan katılımcıların yerel âdetlerini koruma ve tanıtma çabalarının bir parçası olarak düzenlendi. Zamanla uluslararası bir etkinliğe dönüştü ve Balkanlar'daki en önemli kültürel etkinliklerden biri haline geldi.

Her yıl ocak ayının son hafta sonunda düzenleniyor ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanınıyor. Kökeni pagan dönemlere kadar uzanan eski Balkan ritüellerine dayanıyor.

Baharın gelişini kutlama, kötülüklerden arınma ve bereket getirme amacıyla düzenleniyor.

Festivalin en dikkat çekici öğesi, "kukeri" adı verilen geleneksel maskeli dansçıların gösterileri. Kukeri, korkutucu maskeler ve çanlarla süslenmiş rengarenk kostümler giyen erkeklerden oluşur. Kukeri kostümleri genellikle keçi postları, tahta maskeler ve büyük çanlardan oluşur. (TY)