Sağlık Bakanlığı'nın kanser verilerini kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle yargılanan gıda mühendisi Bülent Şık, 6 yıl sonra beraat etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi’ndeki duruşmada savcı Şık’ın bakanlık izni olmadıkça araştırmayı yayınlayamayacağını savundu.

Sağlık Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi arasındaki protokole atıf yapan savcı, Şık’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Göreve ilişkin sırrın açıklanması’ başlıklı 258. maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi. 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini talep etti.

Şık’ın avukatı Abbas Yalçın, mütalaaya karşı yaptığı savunmada Yargıtay’ın bozma kararını hatırlattı. Şık’ın anayasal haklarını kullandığını söyledi. “Ortada bir devlet sırrı yok” diyerek Şık’ın beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019’da verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezasının kaldırılmasına hükmetti.

Ayrıca ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’ suçlamasından da ‘yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması’ nedeniyle beraatına karar verdi.

Ne olmuştu?

Bülent Şık, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde akademisyen olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen bir halk sağlığı araştırmasında görev aldı.

Araştırma Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü illerde kanser ile çevresel kirlilik arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştı.

Araştırma sonucunda Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Antalya’dan alınan bazı gıdalar ve su örneklerinde sağlığı tehdit eder seviyede pestisit, ağır metal ve polisiklik aromatik hidrokarbonların varlığı ile bazı yerleşim yerlerinden alınan suların içilmemesini gerektirecek düzeyde kurşun, alüminyum, krom ve arsenik içerdiği tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığı’nca gizlenen araştırmanın sonuçlarını bianet ve Cumhuriyet’te yazan Şık hakkında 12 yıl hapsi istemiyle dava açılmış, yapılan yargılama sonucunda Şık’a TCK 258. madde yer alan “göreve ilişkin sırrı açıklama” suçlamasıyla 15 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, cezayı bozarak Şık’ın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

Bülent Şık Barış Akademisyenleri’nin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademiden ihraç edilmişti.

Bülent Şık'a 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

(HA)