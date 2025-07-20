Bülent Ecevit Üniversitesi’nde “Kadın Sorunları” ifadesi yönetmelikten çıkarıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin adı ve faaliyet alanlarını tanımlayan yönetmelik değiştirildi. 20 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle merkezin adı “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak güncellendi.

3 Haziran 2024’te yayımlanan ve yürürlükte olan eski yönetmeliğin birçok maddesinde de bu doğrultuda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle, “kadın sorunları” ifadesi yönetmelikten tamamen çıkarıldı; yerine “kadın ve aile çalışmaları” ibaresi getirildi.

İfadeler tek tek değiştirildi

Yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle:

Madde 1: Merkezin ismi, “Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nden “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne dönüştürüldü.

Merkezin ismi, “Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nden “Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”ne dönüştürüldü. Madde 2: Yönetmeliğin 1., 2. ve 4. maddelerinde geçen “Kadın Sorunları” ifadeleri, “Kadın ve Aile Çalışmaları” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 1., 2. ve 4. maddelerinde geçen “Kadın Sorunları” ifadeleri, “Kadın ve Aile Çalışmaları” şeklinde değiştirildi. Madde 3: 5. maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve kadın çalışmaları” ifadesi, “kadın ve aile çalışmaları” olarak değiştirildi. Aynı fıkrada geçen “ve kadının” ifadesi ise “kadının ve ailenin” biçiminde güncellendi.

5. maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve kadın çalışmaları” ifadesi, “kadın ve aile çalışmaları” olarak değiştirildi. Aynı fıkrada geçen “ve kadının” ifadesi ise “kadının ve ailenin” biçiminde güncellendi. Madde 4: 6. maddenin (a) bendinde yer alan “sorunları” kelimesi “aile” olarak değiştirildi. Aynı maddenin (d) bendinde yer alan “farkındalığı” ifadesinden sonra ise “ve aile çalışmaları” ifadesi eklendi.

Yönetmeliğe göre bu değişiklikler yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Uygulamayı ve yürütmeyi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü üstlenecek.

Kadın odaklı çalışmalardan aile merkezli yaklaşıma geçiş

Yönetmelikteki değişiklikler, üniversitenin kadın odaklı akademik ve toplumsal çalışmalarının kapsamının aile temelli bir yaklaşımla yeniden tanımlandığı yönünde yorumlandı.

Kadın sorunlarına odaklanan bir merkez yerine, aile bütünlüğü çerçevesinde yürütülecek araştırmaların ön plana çıkması bekleniyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu yönetmelikteki değişikliği eleştirdi. X paylaşımında şöyle denildi:

“Kadınlar aile içinde veya dışında aile bireyleri tarafından katlediliyorken kadın merkezlerinin adını değiştirmek sorun çözemez. Var olan sorunları görmezden gelmek ve önleyici politikalar üretmemek olur."

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)