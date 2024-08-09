Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı: Tekrar milletvekili olabilmesi için hiçbir engel yok

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), milletvekilliğinin düşürülmesine ‘yok hükmündedir’ kararı verdiği Gezi mahpusu ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için muhalefetin 16 Ağustos çağrısından sonra bir açıklama da Bülent Arınç’tan geldi.

Muhalefet partileri TBMM’yi Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırdı

“Anayasa hükümleri gayet açıktır”

Eski TBMM başkanı Bülent Arınç, bu akşam X hesabından yaptığı paylaşımda TBMM başkanı Numan Kurtulmuş’a seslendi: “Anayasa hükümleri gayet açıktır ve bu anayasa bugün uygulanmak üzere yürürlüktedir” diyen Arınç, paylaşımında Can Atalay lehindeki AYM kararını hatırlattı ve Kurtulmuş’a “Bana düşen sizi dostça ikaz ederek Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir.”

Paylaşımında “Birkaç yıl öncesine kadar biz hem 90. madde hem 148'den 153. maddelerine kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, AİHM kararlarına uymayı kendimize bir vecibe biliyorduk. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin defaatle verdiği kararlar ortada; ki en son 10'a 4 bir karar vermiş görünüyor ve o 4 üyenin de esastan bir itirazları yok, usulden itirazları var. Durum böyle iken Can Atalay'ın tekrar milletvekili olabilmesi için önünde hiçbir engel kalmamıştır” diyen Arınç, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki düşüncelerinin de değişmediğine değindi.

“Milletvekilliklerinin düşürülmesi siyaset kurumunu zedeliyor”

Arınç, paylaşımında aynı zamanda 2013'te Başbakan yardımcısıyken Kemal Aktaş’a verilen cezayla ilgili tutumlarını hatırlattı:

“Hatırlayacaksınız, 2013 yılında Başbakan Yardımcılığım döneminde Kemal Aktaş isimli HDP'li bir milletvekili 1 yıl 8 aylık mahkumiyetinin kesinleşmesi karşısında mecliste ceza hükmü okunacak ve milletvekilliği sona erecekti."

“Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre Nevruz'da yaptığı bir konuşma vesilesi ile bu cezayı almıştı. Söz konusu konuşmada da AİHM kararlarına göre hiçbir suç unsuru yoktu. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın görüş ve talimatlarını alarak kendi aramızda bu kanunun ilgili maddesini, "Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi..." şeklinde AİHM kararlarına uygun olarak değiştirdik.”

“Kemal Aktaş'ın kararının TBMM'de okunmasını da Sayın Cemil Çiçek'ten rica ederek 4-5 ay geciktirdik. Sayın Başbakanımızın çok doğru bir kararı ile bu madde değiştirildi ve o günden bugüne de yürürlükte kaldı. Geçmişte bir milletvekilliğinin düşürülmesine bu şekilde karşı çıkmışken bugün neredeyse rutin bir olay gibi milletvekilliklerinin düşürülmesi vesilesiyle siyaset kurumunun zedelendiğini, siyasetçinin yıprandığını ve bu kurumun çok büyük yara aldığını düşünmekteyim. “

(NK)