HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2025 13:56
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 14:27
2 dk Okuma

ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 7. TOPLANTISI

Bülent Arınç: Umut Hakkı mutlaka uygulanmalı

Arınç, “Komisyon Türkiye’nin gerçekleri karşısında cesur adımlar atmalı. Ancak bu şekilde Bahçeli’nin cesaretle başlattığı süreç başarıyla sonuçlanır” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bülent Arınç: Umut Hakkı mutlaka uygulanmalı
*Hikmet Çetin (sağ 2), Ömer İzgi (sağ 3), Bülent Arınç (sol 3), Köksal Toptan (sol 2), Mehmet Ali Şahin (solda) ve Cemil Çiçek (sağda). (Fotoğraf: AA)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yedinci toplantısını gerçekleştirdi. Eski Meclis başkanlarının dinlendiği oturumda Bülent Arınç, Kürtlerin eşit vatandaşlık talebine dikkat çekerek “Umut Hakkı”nın uygulanması gerektiğini söyledi.

Bülent Arınç: Süreci yürüten isimlerin yasal güvencesine öncelik verilmeli
Bülent Arınç: Süreci yürüten isimlerin yasal güvencesine öncelik verilmeli
4 Temmuz 2025

Toplantıya Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı.

Hikmet Çetin: “Silah kullananı affetmek zor”

MA'nın geçtiği habere göre, Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, silah kullananlarla kullanmayanların ayrılması gerektiğini belirterek, “Silah kullanmış insanları bu aşamada affetmek zor” dedi. Çetin, bazı PKK mensuplarının üçüncü ülkelere gönderilebileceğini, ileride herkesin evine dönebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Ömer İzgi: “Anayasa değişikliği gündeme gelebilir”

Ömer İzgi ise suç işleyen herkesin cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı. Anayasa’nın ilk üç maddesi ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmünün değiştirilemeyeceğini kaydeden İzgi, 66’ncı maddeye dair değişiklik yapılabileceğini, “Türkiye ahalisine din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” ifadesinin Anayasa’ya girebileceğini söyledi.

Bülent Arınç: “Kürtler eşit vatandaşlık istiyor”

Bülent Arınç konuşmasında, “Kürtlerin eşit vatandaş olmak istediklerini görmek zorundayız. Kuru hamasetle yol alınmaz” dedi. Arınç, DEM Parti’nin sürece katkısını da olumlu bulduğunu dile getirerek, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Arınç, ayrıca “Biz teröristle mücadele ettik, ama terörü doğuran sebeplerle mücadele etmedik” sözleriyle mevcut yaklaşımı eleştirdi.

Arınç, Bahçeli’nin gündeme getirdiği “Umut Hakkı”nın mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genel affın da zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti. KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı zorluklara değinen Arınç, bu konuda hukuki düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Umut hakkı nedir?
Umut hakkı nedir?
22 Ekim 2024

“Cesaretli adımlar atılmalı”

Konuşmasının sonunda Arınç, “Komisyon Türkiye’nin gerçekleri karşısında cesur adımlar atmalı. Ancak bu şekilde Bahçeli’nin cesaretle başlattığı süreç başarıyla sonuçlanır” dedi.

Komisyon bu hafta TBMM eski başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek
Komisyon bu hafta TBMM eski başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek
25 Ağustos 2025
Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşturulmaması: “Komisyon’da 'bilinmeyen dil' ayıbı aşılmalı”
Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşturulmaması: “Komisyon’da 'bilinmeyen dil' ayıbı aşılmalı”
21 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çözüm komisyonu meclis çözüm komisyonu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Bülent Arınç
