Bülent Arınç: Umut Hakkı mutlaka uygulanmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yedinci toplantısını gerçekleştirdi. Eski Meclis başkanlarının dinlendiği oturumda Bülent Arınç, Kürtlerin eşit vatandaşlık talebine dikkat çekerek “Umut Hakkı”nın uygulanması gerektiğini söyledi.

Bülent Arınç: Süreci yürüten isimlerin yasal güvencesine öncelik verilmeli

Toplantıya Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı.

Hikmet Çetin: “Silah kullananı affetmek zor”

MA'nın geçtiği habere göre, Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, silah kullananlarla kullanmayanların ayrılması gerektiğini belirterek, “Silah kullanmış insanları bu aşamada affetmek zor” dedi. Çetin, bazı PKK mensuplarının üçüncü ülkelere gönderilebileceğini, ileride herkesin evine dönebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Ömer İzgi: “Anayasa değişikliği gündeme gelebilir”

Ömer İzgi ise suç işleyen herkesin cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı. Anayasa’nın ilk üç maddesi ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmünün değiştirilemeyeceğini kaydeden İzgi, 66’ncı maddeye dair değişiklik yapılabileceğini, “Türkiye ahalisine din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” ifadesinin Anayasa’ya girebileceğini söyledi.

Bülent Arınç: “Kürtler eşit vatandaşlık istiyor”

Bülent Arınç konuşmasında, “Kürtlerin eşit vatandaş olmak istediklerini görmek zorundayız. Kuru hamasetle yol alınmaz” dedi. Arınç, DEM Parti’nin sürece katkısını da olumlu bulduğunu dile getirerek, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Arınç, ayrıca “Biz teröristle mücadele ettik, ama terörü doğuran sebeplerle mücadele etmedik” sözleriyle mevcut yaklaşımı eleştirdi.

Arınç, Bahçeli’nin gündeme getirdiği “Umut Hakkı”nın mutlaka uygulanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genel affın da zaruri bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti. KHK ile ihraç edilenlerin yaşadığı zorluklara değinen Arınç, bu konuda hukuki düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Umut hakkı nedir?

“Cesaretli adımlar atılmalı”

Konuşmasının sonunda Arınç, “Komisyon Türkiye’nin gerçekleri karşısında cesur adımlar atmalı. Ancak bu şekilde Bahçeli’nin cesaretle başlattığı süreç başarıyla sonuçlanır” dedi.

Komisyon bu hafta TBMM eski başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek

Barış Anneleri'nin Kürtçe konuşturulmaması: “Komisyon’da 'bilinmeyen dil' ayıbı aşılmalı”

(EMK)