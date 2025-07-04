ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 16:56
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 18:35
4 dk Okuma

Bülent Arınç: Süreci yürüten isimlerin yasal güvencesine öncelik verilmeli

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önceki çözüm sürecinde çıkarılan 6551 sayılı kanunun yeni süreçte görev alan isimlere yasal güvence sağlaması açısından "tutamak" olabileceğini belirtti.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir erkek (Bülent Arınç) koltukta oturmuş halde konuşurken görülüyor. Üzerinde mavi bir takım elbise, açık mavi çizgili bir gömlek ve lacivert üzerine beyaz puantiyeli bir kravat var. Ceketinin yakasında küçük bir Türk bayrağı rozet bulunmakta. Sol göğsüne takılı bir yaka mikrofonu, onun bir röportaj ya da basın açıklaması yapmakta olduğunu düşündürüyor. Adamın saçları kısa ve gri, yüzünde kısa bir bıyık var. Sol eli havada ve parmakları açık şekilde, sanki bir şeyi açıklıyor veya vurguluyor gibi bir jest yapıyor. Arkasında yeşil yapraklı bir bitki ve kısmen görünen bir Türk bayrağı yer alıyor. Mekân resmî bir ofis veya devlet dairesi izlenimi veriyor. Genel olarak ciddi ve resmî bir atmosfer hâkim.
Fotoğraf: AA

PKK'nin silah bırakma ve fesih kongresinin ardından sürecin yasal altyapısını hazırlamak üzere kurulması önerilen komisyonla ilgili ilk adımlar atıldı. Tüm siyasi partiler, görüşmelerin tamamlanmasının ardından önerilerini pazartesi günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu. Komisyonun önümüzdeki günlerde kurulması öngörülüyor.

'Süreç' ile ilgili Meclis komisyonu kuruluyor
'Süreç' ile ilgili Meclis komisyonu kuruluyor
26 Haziran 2025

Kurtulmuş, siyasi partilerden önce yemek verdiği eski meclis başkanlarına komisyona ilişkin fikirlerini de sordu. Yemeğe katılan isimlerden eski Başbakan Yardımcısı ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, komisyona ilişkin değerlendirmelerini ve Kurtulmuş’a ilettiği önerilerini bianet’e anlattı.

Sürecin yasal güvencesi

Meclis Başkanı Kurtulmuş ile komisyonun yapısı ve işlevine dair istişare ettiklerini belirten Bülent Arınç, kendisinin de bizzat görev aldığı önceki çözüm sürecine ait yasal düzenlemeleri hatırlattı. Süreci yürütenlerin yasal güvenceye bağlanmasının önemine vurgu yapan Arınç, 2014 yılında yürürlüğe giren 6551 sayılı "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" başlıklı kanunu işaret etti.

"Süreç için tutamak olabilir"

Kanunun hala yürürlükte olduğunu söyleyen Arınç, “5-6 maddelik ama çok da fonksiyonel bir kanun. Orada tabii Bakanlar Kurulu, Başbakan, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı isimleri halen kaldı ama bütünüyle mülga değil. Meclis başkanımıza bunu ilettim, ‘sizin için bir tutamak olabilir’ dedim. O da farkında olduğunu söyledi. Çünkü bu sürecin içerisinde görev almış insanlar da bu kanunla güvence altına alınmış oluyor. Yani bu kanuna göre hareket edilirse herhangi bir takibata ve sorgulamaya maruz kalmayacaklar. Bu kanun daha da geliştirilebilir” önerisini yaptı.

‘Daimi’ değil, ‘de facto’

Komisyonun ‘daimi’ değil, ‘de facto’ bir komisyon olmasını teklif ettiğini akran Bülent Arınç, “Çünkü bu bugünkü süreçle ilgilidir. Yani tarafların ne zaman bu sorunun çözüme kavuştuğuna kanaat getirirlerse komisyonda görevini tamamlamış olacak. Böyle bir durumda komisyona ihtiyaç da kalmayacak” dedi.

Bahçeli’nin sayı ısrarı yok

Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “komisyon 100 kişiden oluşsun” önerisine de değinerek “100 kişilik öneri zaten çok hayali bir öneriydi. Sanıyorum Bahçeli bununla ‘Ben söyleyeyim de siz kaç kişi olacağına kendiniz karar verin’ demiş olabilir. Sayın Meclis Başkanı da Bahçeli ile yaptığı görüşmede rakam üzerinde bir ısrarı olmadığını, temsil bakımından karar almaya ve görüşmelere yetebilecek bir sayı olmasını yeterli gördüğü düşüncesinde. Anladığım kadarıyla kesin, net ifade edilmemekle birlikte bir 25-30 civarında bir komisyon üyeliği öngörülüyor” açıklamasında bulundu.

"Erdoğan temkinli"

Meclis çalışmaları konusunda tek söz merciinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Arınç, “Çünkü Cumhurbaşkanı sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Daha temkinli adımlar atıyor. Ama Sayın Meclis Başkanımıza bu komisyonun bir an önce kurulması talimatını vermiş ve inisiyatifi de kendisine bırakmış” ifadelerini kullandı.

"Oy birliği gerçekçi değil"

Süreci önemsediğini ve tarafları da istekli gördüğünü belirten Arınç, “Meclis denetiminde olması veya gözetiminde olması çok önemli. Temsil çok önemli. Ancak bazı hususlara dikkat edilmeli. Mesela kararların oy birliğiyle alınmasının hiçbir gerçekliği yok. Nitelikli bir çoğunluğa ihtiyaç varsa 4'te 3 ya da yüzde 60 gibi bir ölçü düşünülebilir” önerisinde bulundu.

Geçmiş komisyon deneyimleri

Arın, önceki çözüm süreci ve devamında atılan adımlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Daha evvel uyum komisyonu adı altıyla meclis başkanlarının yaptığı bir çalışma vardı. Benim zamanımda Meclis’te CHP ve AK Parti olmak üzere iki parti olduğu için o zaman böyle bir komisyona ihtiyaç duymamıştık. Ama o zaman anayasa değişiklikleri zaten CHP'nin de iştiraki ile yapılıyordu. Sonraki komisyonlara bakacak olursak belki de en fonksiyonel olanı Cemil Çiçek'in zamanında kurulan komisyondu. Orada temel alınan milletvekili sayısına bakmadan her partinin eşit üye ile temsil edilmesiydi. Her partiden üç kişi katılıyordu ve isimlerin bir önemi yoktu. Komisyonun gündemlerini hazırlayan bir de mutfağımız vardı. Burada 50-60 madde kabul edildi ama tabii bunların çoğu temenni maddeleriydi. Daha sonra yeni cumhurbaşkanlık sistemi tartışmaları başlayınca diğerleri komisyondan çekildi ve çalışma fiilen bitmiş oldu.”

6551 Sayılı Kanun Nedir?

“Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”, 2014 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “çözüm süreci yasası” olarak bilinen 6551 sayılı kanundur. Yasa, çözüm süreci kapsamında yürütülecek faaliyetleri hukuki çerçeveye oturtmayı ve sürece katılan kişi, kurum ve kuruluşlara hukuki koruma sağlamayı amaçlamaktadır.

Kanun, sürecin aktörlerinin görevlerini takibat korkusu olmadan yerine getirebilmesini öngörür. Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirme usulleri ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın koordinasyon görevi gibi düzenlemeler içerse de, adı geçen bazı kurumlar artık mevcut değildir. Buna rağmen kanun resmî olarak yürürlükten kaldırılmamış, hukuki geçerliliğini sürdürmektedir.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Bülent Arınç barış ve demokratik toplum süreci PKK'nin fesih kararı Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Türkiye'ye gelen uluslararası heyet: Sürecin üçüncü gözü olmaya hazırız
3 Temmuz 2025
Türkiye'ye gelen uluslararası heyet: Sürecin üçüncü gözü olmaya hazırız
Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?
1 Temmuz 2025
Tunç Soyer: Barış ve demokrasi bunun neresinde?
SOSYALİSTLER 'BARIŞ SÜRECİ'Nİ DEĞERLENDİRİYOR - 5
EHP Genel Başkanı Öztürk: Kürt hareketi üstüne düşeni yaptı, sosyalistler çağrıyı ihmal etmemeli
30 Haziran 2025
EHP Genel Başkanı Öztürk: Kürt hareketi üstüne düşeni yaptı, sosyalistler çağrıyı ihmal etmemeli
BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ TARTIŞMALARI
DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar: 'Barış kayığı'nda yerimizi alıp kürek çekmeliyiz
27 Haziran 2025
DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar: 'Barış kayığı'nda yerimizi alıp kürek çekmeliyiz
İŞKENCE GÖRENLERLE DAYANIŞMA GÜNÜ - 26 HAZİRAN
Ümit Efe: İşkence yöntemleri değişti ama zihniyet aynı kaldı
26 Haziran 2025
Ümit Efe: İşkence yöntemleri değişti ama zihniyet aynı kaldı
Sayfa Başına Git