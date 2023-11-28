Buldan’dan İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya “Cumartesi Anneleri” soruları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Van Milletvekili Pervin Buldan, Cumartesi Anneleri/insanlarının yakınlarının akıbetini sormak için yapmak istedikleri açıklamalarının engellenmesini iki soru ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu.

AYM kararı hatırlatıldı

Buldan, konuya dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, şunları belirtti:

“Çeyrek asrı aşkın bir süredir adalet ve hakikat arayışını sürdüren Cumartesi Anneleri/insanları her hafta zorla kaybettirilen yakınlarının akıbetini sormakta, faillerin yargı karşısına çıkarılmasını talep etmektedirler. 28 yıldır süren Cumartesi anneleri ve de insanlarının oturma eylemi ve açıklamaları; yasaklamalar, polis müdahalesi ve şiddeti, gözaltılar, Galatasaray meydanın abluka altına alınması gibi birçok müdahale ile engellenmeye çalışılmıştır. Nitekim yapılan başvurular neticesinde AYM, Cumartesi anneleri ve yakınlarına yapılan müdahalenin ‘Gösteri ve Yürüyüş Hakkı’nı’ ihlal ettiğine hükmetmiştir.”

“Bu karara rağmen Kasım ayı itibariyle Cumartesi anneleri/insanları her ne kadar fiziksel müdahale olmadan toplanabilmişse de, açıklamalarına azami 10 kişinin katılabilmesi ve Galatasaray Meydanı’nı çevreleyen polis bariyerlerinin önünde açıklama yapılabilmesi gibi kısıtlamalar getirilmiştir.”

“11. Kişi olarak katılmanın önünde yasal engel var mı?”

Buldan, konu bağlamında Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

*Toplantı ve yürüyüş yapma hakkı anayasayla güvence altına alınmasına ve AYM’nin bu yöndeki hükmüne rağmen Cumartesi Annelerinin açıklamalarına katılımın 10 kişi ile sınırlandırılmasındaki temel amaç ve bunun kanuni dayanağı nedir?

*Cumartesi annelerinin gerçekleştirecekleri toplantı ve açıklamalara 11’inci kişi olarak katılmamın önünde herhangi bir yasal engel bulunmakta mıdır?

Ne olmuştu? İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 700. buluşmasını "herhangi bir bildirimde bulunulmadığı" iddiasıyla yasakladı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri/İnsanları'na saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Ardından 46 kişiye "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla dava açıldı.



1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.



Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı kararı vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı.



Yüksek mahkeme, şubat ayında verdiği kararda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal" edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Ardından AYM, Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemine saldırıp Sebla Arcan'ı darp eden polis memurlarının, kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti. Görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Bu iki AYM kararına rağmen, hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engelleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık” açıklamasının ardından, Cumartesi Anneleri/İnsanları 10 kişinin katılımıyla Meydan’da açıklama yapıyor.

(EMK)