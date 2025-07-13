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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 10:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 16:49
2 dk Okuma

Buldan: Yanlış bir yere çekilmesin, bu süreç ittifakıdır

Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “AK Parti-MHP-DEM olarak beraber yürümeye karar verdik” sözlerine yanıt verdi: “Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Buldan: Yanlış bir yere çekilmesin, bu süreç ittifakıdır
Fotoğraf: TCCB

DEM Parti TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ittifak’ açıklamasına yanıt verdi.

Anka Haber Ajansı’na (ANKA) konuşan Buldan, “Yanlış bir yere çekilmesin. Bu ittifak süreç ittifakıdır. Başka bir ittifak olarak algılanmamalı kesinlikle. Herkesin çizgisi ve gittiği yol bellidir,” dedi.

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Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla Cumhur İttifakı’yla birlikte DEM Parti’nin süreç itibariyle ortak yol yürüyeceğinin bir mesajıydı bu. Elbette ki biz DEM Parti olarak bu sürecin tam merkezindeyiz ama çözmesi gereken de Cumhur İttifakı’dır. Dolayısıyla böyle bir birliktelik, ortaklaşma anlamlı olacaktır. Bence bunun adına süreç birlikteliği diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen mesaj, bu birlikteliğin süreç itibariyle olacağının da bir sinyaliydi.”

Erdoğan, dün (12 Temmuz) partisinin Ankara Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “AKP-MHP-DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var, dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre, Allah’ın izniyle biz bu engelleri aşarız,” demişti.

“Her türlü adımı en kısa zamanda atmak gerekiyor”

Erdoğan’ın konuşmasını, sürecin artık hızlanacağına ilişkin bir işaret olarak değerlendiren Buldan, “Zaten bizde komisyonun kısa zamanda kurulacağı bilgisi vardı. Kendisi de bugün ifade etti. Çok uzatmadan bence her türlü adımı en kısa zamanda atmak gerekiyor. Süreç biliyorsunuz uzadıkça, zamana yayıldıkça provokasyonlara ve farklı girişimlere sebep olabilir,” dedi.

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Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’deki Kürtlerle ilgili açıklamasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Suriye’yle ilgili zaten görüşmelerimiz var’ dedi. Şu önemli, sınırların dışındaki Kürtlere gönderme yapması, bizim meselemiz demesi, Orta Doğu’da Kürt meselesine politika belirleyenin merkezinde Türkiye olacağına dair işaret vermesi önemli ama Suriye ayrı bir yer.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti barış ve demokratik toplum süreci Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
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