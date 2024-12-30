Buldan ve Önder: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, iki gün önce (28 Aralık) PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin bugün yazılı bir açıklama daha yaptılar.
Buldan ve Önder’in "sürecin hassasiyetinden" dolayı henüz basına bilgi verilemeyeceğini belirttikleri açıklaması şöyle:
“Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği.
"Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.”
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Ne olmuştu?
PKK lideri, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında DEM Parti Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi.
Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’a 6 Kasım 2024’te altı aylık yeni bir görüş yasağı verildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz," dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz," diye karşılık verdi.
DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.
Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.
Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı. (TY)