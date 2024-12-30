Buldan ve Önder: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, iki gün önce (28 Aralık) PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin bugün yazılı bir açıklama daha yaptılar.

Buldan ve Önder’in "sürecin hassasiyetinden" dolayı henüz basına bilgi verilemeyeceğini belirttikleri açıklaması şöyle:

“Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği.

"Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.”

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