"Bulancak sahilindeki köpekleri kimler katletti?"

Yerel seçimler öncesi sokakta yaşayan hayvanların sesi olmak ve cezasızlık sisteminin değişmesi için Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde eylemlerini sürdüren Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Bulancak sahilinde ölü bulunan köpekler ve öldürülen tüm hayvanlar için Giresun Atatürk Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Hayvan hakları savunucuları, eylemin ardından katliamın gerçekleştiği Bulancak sahiline gitti.

Eylemin başında yerel yönetimler ve şahıslar tarafından öldürülen, failleri serbest bırakılan hayvanlar için bir “anma metni” okundu.

Hayvan hakları savunucusu Nihal Memiş - Dizdar'ın okuduğu metinde, “İsmi olan-olmayan tüm hayvanların hakları için onların sesi olmaya, adalet bütün türler için sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.

Eros, Kömür, Pamuk, Kaju...

Memiş - Dizdar şöyle dedi:

“Bugüne kadar işkenceye, tecavüze uğramış, katledilmiş tüm hayvanlar için ve katillerinin aramıza salınmasına karşı onların sesi olalım, haykıralım.

"Konya barınağında başına kürekle vurulup öldürülen köpeğimiz, 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülen kedimiz Eros, Elazığ Barınağı’nın veteriner hekimleri tarafından açlığa, soğuğa ve işkenceye maruz kalan kedilerimiz, köpeklerimiz, yüzü parçalanıp, bacakları bağlanarak öldürülen Anne, ikinci kez zehirlenerek öldürülen Dayı, İmrahor’da tecavüz edilerek öldürülen köpeğimiz, tecavüz edilip öldürülen köpeğimiz Zilli, patileri kesilen köpeklerimiz Kömür ve Pamuk, zehirlenerek öldürülen Muhtar, Kaju ve kedilerimiz, tekmelenerek balkondan atılan kedimiz Şirine burada mı?”

Tasmalı tasmasız köpekler

Bulancak sahilinde ölü bulunan köpeklerle ilgili olarak ise Haykonfed Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir şu açıklamayı yaptı:

"13 Mart’ta Bulancak sahilinde tasmalı-tasmasız, farklı cins ve yaşlardan çok sayıda köpeğin cansız bedeni bulunmuş, olay yeri görüntülerinin basına ve sosyal medyaya sızmasıyla köpek katliamı kamuoyunda infial yaratmıştı. Faillerin halen bulunmaması ve gerekli hukuki süreçlerin başta Bulancak Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarca işletilmemesi sebebiyle, adalet çağrımızı yineliyoruz.

"Köpeklerin üstünü örtmeye gücü yeten belediyenin, olayın üstünü örtmeye gücü yetmiyor. Köpeklerin, hangi ilçenin deniz sınırına vurduğuna dair suni bir gündem yaratılmak istense de başarılı olunamadı. Çünkü Bulancak Belediyesi, olayın Piraziz'in sınırında olduğunu iddia etmiş olmasına rağmen; olay günü ihbar gelir gelmez Bulancak Belediyesi'ne ait iş makinelerini olay yerine gönderip, köpeklerin üstünü kapattırdı. Bizim, hayvan hakkı savunucularının, gönüllülerin ve kamuoyunun sorguladığı mesele, bu değildir. Sorgulanması gereken asıl mesele, köpekleri kimlerin katlettiğidir. Canlarımızın hakkını, hukukunu Bulancak deniz kenarına gömmek istemiyoruz. Adalet istiyoruz.”

Bulancak sahilinde inceleme yaptılar

Eylemin ardından köpeklerin öldürüldüğü Bulancak sahiline giden hayvan hakları savunucuları, konuyla ilgili inceleme yaparak edindikleri bilgileri ve kayıtları basınla ve kamuyla paylaşacaklarını belirterek bu ölümleri gerçekleştirilenler hakkında da hukuki süreci takip edeceklerini vurguladı.(AÖ)