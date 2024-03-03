Bugün Uluslararası Seks İşçileri Hakları Günü

Bugün 3 Mart, uluslararası seks işçileri hakları günü. 2001 yılında Hindistan'da toplanan yaklaşık 25 bin seks işçisi, 3 Mart'ı “Dünya Seks İşçileri Hakları Günü” ilan etti.

Güney Afrika'daki ve Amerika kıtasındaki seks işçilerinin de desteğiyle 3 Mart, birçok ülkede kutlanan bir güne dönüştü.

SEKS İŞÇİLERİNE YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ Seks işçisi: Şans eseri hayatta kalıyoruz

"Şiddete karşı mücadelemiz sürüyor"

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), X'te şu açıklamayı yaptı:

"Bizler emeğimizin görmezden gelinmesine, kriminalize edilmeye ve şiddete karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Patronsuz, pezevenksiz, eşit ve özgür bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz!"

"Görmezden gelemezsiniz"

10. İstanbul Trans Haftası Komitesi de şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, 3 Mart Dünya Seks İşçilerinin Hakları Günü. Kutlu ve (u)mutlu olsun. Tekrarlıyoruz: seks işçilerinin hakları sendikal haklardır. Daha da önemlisi insan haklarıdır, bizi görmezden gelemezsiniz."

"Dilini değiştir"

Kırmızı Şemsiye Derneği de X'te yaptığı açıklama ile "1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü'nde 3 Mart Seks İşçileri Hakları Günü'nü selamlıyor ve seks işçilerinin haklarının teslim edilmesini talep ediyoruz" dedi. "Dilini değiştir" diye seslendi.

"Haklar herkes içineşit uygulanmalı"

Derneğin açıklaması şöyle:

"1 Mart günü 2014 yılından bu yana UNAIDS (Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) tarafından “Sıfır Ayrımcılık” günü olarak kutlanıyor. UNAIDS, 2024 yılında temayı “Herkesin sağlığını korumak, herkesin haklarını korumak” olarak duyurdu. Özellikle HIV ile yaşayan kadın ve kız çocukları konusuna da dikkat çekmektedir."

"Toplumsal normlar, HIV başta olmak üzere tüm cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların konuşulması, bilgi edinilmesi, teste ve tedaviye erişimi noktasında çok büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve meslek farketmeksizin herkesin sağlık hizmetlerine erişimi esastır."

"Seks işçileri yaşadığı hayatın hiçbir alanında ayrımcılığa, damgalanmaya ve ötekileştirmeye maruz kalmadan HIV veya diğer cinsel yollarla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili doğru bilgiye erişim, doğru ve erken tedaviye erişim hakkına sahiptir. Bu haklar, temel insan hakları arasında yer almaktadır ve herkes için eşit uygulanmalıdır."

"Seks işçiliği rızaya dayalı, bir emek ve işçilik biçimidir. 18 yaşından büyük, hiçbir baskı altında kalmadan, kendisini seks işçisi olarak tanımlayan herkesin sesi olmak için buradayız. 18 yaş altı gruplarda böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda ise durumu insan ticareti ve cinsel istismar olarak değerlendiriyor ve mücadelemize bu perspektiften de yön veriyoruz."

"Seks işçilerinin HIV başta olmak üzere diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların yayılımında öncü rol oynadığına dair yanlış bilgilerin karşısında, gerçekleştirmiş olduğumuz anket ve araştırma çalışmalarından elde ettiğimiz verilerle duruyor; toplumsal farkındalığın artması, ayrımcılık ve ötekileştirmenin önüne geçebilecek en doğru yöntem olduğunu savunuyoruz."

"Savunuculuk faaliyetlerimize yön verirken gerçek bir değişim ve dönüşüm istiyorsak önce #dilinideğiştir diyoruz! Toplumun bize dayattığı ve dilimize yerleşmiş olan şıllık, sürtük, genel bayan, hayat kadını, yosma, yollu gibi kelimelerin karşısında, emek vurgusu yaparak SEKS İŞÇİSİ teriminin doğru olduğunu savunuyoruz!"

"Hiç kimsenin geride bırakılmadığı, temel ve genel insan haklarından eşit bir şekilde yararlandığı, hiçbir cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya mesleğin, haklara erişimin önünde engel teşkil etmediği güne kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

(EMK)