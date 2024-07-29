Bugün, Uluslararası Kaplan Günü
Dünyadaki en büyük kedigiller arasında yer alan kaplanlar, genellikle Asya kıtasında yaşıyor. Ancak kaplan nüfusu son yüzyılda önemli oranda azaldı.
20. yüzyılın başında yaklaşık 100 bin olan kaplan sayısı, bugün 4 binin altına düştü.
Uluslararası Kaplan Günü, her yıl 29 Temmuz'da, dünya genelinde kaplanların karşı karşıya olduğu tehlikelere dair farkındalık yaratmak için kutlanıyor.
2010 yılında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Kaplan Zirvesi'nde ilân edilen günün temel amacı, vahşi doğadaki kaplan nüfusunun korunması ve artırılması için küresel bilinç oluşturmak ve eylem planları geliştirmek.
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Günün hedefleri
Günün hedefleri arasında habitat kaybı, yasadışı avcılık ve kaçakçılık, insan-kaplan çatışmaları ve iklim krizi gibi kaplanların karşı karşıya olduğu tehditleri görünür kılmak yer alıyor.
Uluslararası Kaplan Günü’nün diğer hedeflerinden bazıları şöyle:
- Kaplanların korunması için yürütülen proje ve programlar hakkında bilgi vermek ve bu projelere destek sağlamak.
- Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar üzerinde kaplanların korunması için daha güçlü yasal önlemler ve politikalar benimsemeleri yönünde baskı oluşturmak.
- Yerel toplulukların kaplanların korunmasına yönelik çabalara katılımını teşvik etmek ve bu konuda eğitmek.
Türkiye’de kaplanlar
Türkiye'de şu anda doğal yaşam alanında kaplan bulunmasa da tarihsel olarak kaplanların varlığı biliniyor. Geçmişte Türkiye'de yaşamış olan kaplan türü, Anadolu kaplanı veya Pers kaplanı (Panthera tigris virgata) olarak adlandırılıyor.
Ancak Anadolu kaplanının nesli, 1970'lerin sonlarında tükenmiş olarak kabul ediliyor.
Türkiye'de yaşayan kaplanların tarihi önemine rağmen, günümüzde kaplanları sadece "doğal yaşam parkı" ve "hayvanat bahçesi" adı verilen kapalı mekânlarda görmek mümkün. (TY)