Bugün Trans Gönürlük Günü
"Bizler ne hayatlarımızdan, ne bedenlerimizden vazgeçiyoruz. Kampüslerden Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz bir dünya istiyoruz!”
Bugün, ilk olarak 2009 yılında kutlanmaya başlanan 31 Mart Uluslararası Trans Görünürlük Günü'nün 15’incisi kutlanıyor.
Trans Görünürlük Günü için 5 izleme önerisi
31 Mart 2023
"Alışın buradayız"
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) X hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Bu sebeple seçim adaylarına ve herkese yeniden haykırıyoruz: Evlerimizden, sokaklarımızdan, mahallelerimizden, kentlerimizden vazgeçmiyoruz! Eşitlik ve özgürlük mücadelemizi onurla sürdüreceğiz, alışın buradayız!”
"Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek"
Demir Leblebi de şu paylaşımı yaptı:
“Bugün Dünya Trans Görünürlüğü Günü. Bizler ne hayatlarımızdan, ne bedenlerimizden vazgeçiyoruz. Kampüslerden Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz bir dünya istiyoruz!”
(EMK)
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