Bugün Trans Gönürlük Günü

Bugün, ilk olarak 2009 yılında kutlanmaya başlanan 31 Mart Uluslararası Trans Görünürlük Günü'nün 15’incisi kutlanıyor.

Trans Görünürlük Günü için 5 izleme önerisi

"Alışın buradayız"

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu sebeple seçim adaylarına ve herkese yeniden haykırıyoruz: Evlerimizden, sokaklarımızdan, mahallelerimizden, kentlerimizden vazgeçmiyoruz! Eşitlik ve özgürlük mücadelemizi onurla sürdüreceğiz, alışın buradayız!”

"Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek"

Demir Leblebi de şu paylaşımı yaptı:

“Bugün Dünya Trans Görünürlüğü Günü. Bizler ne hayatlarımızdan, ne bedenlerimizden vazgeçiyoruz. Kampüslerden Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz bir dünya istiyoruz!”

(EMK)