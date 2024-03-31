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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 15:16
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 15:20
1 dk Okuma

Bugün Trans Gönürlük Günü

"Bizler ne hayatlarımızdan, ne bedenlerimizden vazgeçiyoruz. Kampüslerden Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz bir dünya istiyoruz!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bugün Trans Gönürlük Günü

Bugün, ilk olarak 2009 yılında kutlanmaya başlanan 31 Mart Uluslararası Trans Görünürlük Günü'nün 15’incisi kutlanıyor. 

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"Alışın buradayız"

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği  (SPoD) X hesabından şu paylaşımı yaptı: 

“Bu sebeple seçim adaylarına ve herkese yeniden haykırıyoruz: Evlerimizden, sokaklarımızdan, mahallelerimizden, kentlerimizden vazgeçmiyoruz! Eşitlik ve özgürlük mücadelemizi onurla sürdüreceğiz, alışın buradayız!”

"Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek"

Demir Leblebi de şu paylaşımı yaptı: 

“Bugün Dünya Trans Görünürlüğü Günü. Bizler ne hayatlarımızdan, ne bedenlerimizden vazgeçiyoruz. Kampüslerden Bayram Sokağa transfobiyle mücadelemiz sürecek. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz bir dünya istiyoruz!”

(EMK)

Trans Görünürlük Günü SPoD LGBTI+ Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
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KAOS GL 2021 MEDYA RAPORU
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8 Şubat 2022
/haber/tar-lgbti-lar-medya-icin-ozne-degil-sorun-257421
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