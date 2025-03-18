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HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 15:39
2 dk Okuma

Bugün, Politik Mahpuslarla Dayanışma Günü

İnsan Hakları Derneği, politik mahpusların karşılaştığı ayrımcılığa ve eşitsizliğe derhal son verilmesi gerektiği çağrısını yineledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bugün, Politik Mahpuslarla Dayanışma Günü
Fotoğraflar: 617. F Oturması/İstanbul/ Evrim Kepenek/bianet

Bugün, Türkiye'deki hapishanelerdeki politik mahpuslarla dayanışmak amacıyla 18 Mart Politik Mahpuslarla Dayanışma Günü, insan hakları savunucuları tarafından geniş bir katılımla anıldı. Bu özel gün vesilesiyle, hapishanelerde karşılaşılan ayrımcılıklara dikkat çekildi ve özellikle politik mahpusların maruz kaldığı ayrımcı mevzuat ve uygulamalara karşı çözüm çağrısı yapıldı.

"Ayrımcılık son bulmalı"

Söz konusu dayanışma gününde, mahpus haklarının eşitlik temelinde tüm mahpuslara uygulanması gerektiği vurgulandı.

Özellikle kadınlar, LGBTİ+'lar yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi grupların hapishanelerde daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi. İnsan Hakları Derneği, hapishanelerdeki eşitsiz uygulamalara ve yaşam hakkı ihlallerine son verilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Politik mahpus sayısının artışı ve adaletin eksikliği

Son yıllarda Türkiye’de sosyal medya paylaşımları ve politik faaliyetlerden dolayı çok sayıda kişinin tutuklandığı ve mahkum olduğu biliniyor.

Yapılan açıklamalara göre, özellikle politik mahpus sayısının giderek arttığı belirtiliyor. 2024 yılı Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu'nda yer alan verilere göre, politik mahpusların karşılaştığı ayrımcı uygulamaların hapishane yaşamını zorlaştırdığı vurgulandı.

Hukuki ilkeler ve temel haklar vurgulandı

İHD açıklamasında, "Ceza İnfaz Kanunu" ve "Anayasa" çerçevesinde, mahpusların haklarıyla ilgili yapılan düzenlemelerin evrensel insan hakları ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Politik mahpuslara yönelik ağırlaştırılmış tecrit koşullarının, yaşam hakkı ve insan onuruna zarar verdiği dile getirildi. Ayrıca, hükümetin ve ilgili kurumların, tüm mahpusların eşit haklara sahip olduğu bir ortam yaratmak için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği belirtildi.

Yetkililere Çağrı: Ayrımcılığa son verilsin

İnsan Hakları Derneği, politik mahpusların karşılaştığı ayrımcılığa ve eşitsizliğe derhal son verilmesi gerektiği çağrısını yineledi.

18 Mart Politik Mahpuslarla Dayanışma Günü, hak ihlallerine karşı seslerini duyurmak isteyen mahpusların ve destekçilerinin birleştiği bir gün olarak, adaletin ve eşitliğin sağlanması için hepimizin önemli.

*2024 yılı Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’muza yansıyan verilere göre, hapishanelerde hem mahpus sayısı hem de sorunlar artarak devam etti. 289  infazda eşitlik ilkesi ihlali tespit edilmiş olmakla birlikte, diğer başlıklarda yaşanan sorunlar, İnfazda eşitlik ilkesini politik mahpuslar aleyhine bozan düzenleme ve uygulamaların mahpusların yaşamının her alanında söz konusu olduğunu gösteriyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar politik mahpuslar Eren Keskin Hatice Onaran
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