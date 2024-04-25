Bugün milletvekili seçimi olsa CHP birinci, AKP ikinci, DEM Parti üçüncü sırada

AREA kamuoyu araştırma şirketinin siyasi partilerin seçmen desteğini ve İYİ Parti'de yapılacak genel başkanlık seçimiyle ilgili kanaatleri tespit etmek amacıyla yaptığı "Nisan 2024, Türkiye Siyasi Durum Araştırması" 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortaya çıkan güç kaymasının "yerel"de kalmadığını ve genel siyaset düzleminde de süre gittiğini ortaya çıkardı.

20-22 Nisan 2024 arasında 26 ilde ve 92 ilçede 18 yaş ve üzeri 3 bin 62 kişiyle telefonla görüşerek gerçekleştirilen yoklamada ortaya çıkan eğilimleri değerlendiren AREA yöneticisi Murat Karan, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusu sonucunda yüzde 34,4 ile CHP’nin birinci, yüzde 32.5 ile AKP’nin ikinci parti çıktığını belirtti.

Karan, 26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş’e değerlendirdi.

CHP yüzde 34,4 ile birinci,

AKP yüzde 32,5 ile ikinci,

DEM yüzde 9,9 ile üçüncü parti

Sonuçlara göre, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusunun yanıtlarına kararsızlar işlendikten sonra yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32.5 ile AKP ikinci parti olarak çıkıyor. Araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyor.

Karan, "Yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor." diyor.

CHP ve DEM Parti yükselirken

AKP ve MHP düşüyor

CHP’de 2023 milletvekili seçimine göre yüzde 9’luk oy artışı, AKP’de yüzde 3.1’lik oy düşüşü gözleniyor. Yine aynı zamanda DEM Parti’nin yüzde 1.1 ile yükselişte, MHP’nin de yüzde 1’lik düşüşte olduğu gözleniyor.

Sağcı seçmen "CHP'nin kadroları yok" diyor

“'Sizce CHP’nin ülkeyi yönetecek kadroları var mı' sorusuna yüzde 39.5 olumlu, yüzde 49.5 olumsuz yanıt verdi, yüzde 11 yanıt vermedi." Soruya olumlu yanıt verenler CHP ve DEM seçmenlerinin toplamından biraz düşük, olumsuz yanıt verenler de AKP-MHP toplamından biraz yüksek görünüyor.

Kararsızlar daha çok "Atatürkçü"

"Kararsız seçmenlerin yüzde 5.9’u yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na, yüzde 5.1’i de 2023 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini dile getiriyor. Bu verilere göre kararsızlar daha çok milliyetçi, Atatürkçü ve merkez sağ görüşlü kişilerden oluşuyor.

AKP neden kaybetti?

Anketteki, iktidar partisi AKP’nin yerel seçimlerde kaybetmesinin nedenine ilişkin soruya verilen yanıtlarda AKP’nin kaybetme nedeni yüzde 61,1 ile ekonomik kriz, yüzde 8,6 ile göçmen sorunu, yüzde 8,5 ile adayların başarısızlığı olarak öne çıktı.

(AEK)