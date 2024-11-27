Bugün birçok il ve ilçede okullar tatil

Bugün ülkenin Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde birçok il ve ilçede kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Tatil ilan edilen illerde valilik kararlarıyla engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayıldı.

Ordu: Yükseklerdeki ilçelerin okulları

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.



Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime 27 Kasım Çarşamba günü için ara verildi.



Ayrıca, Kumru ilçesinin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı, Divantürk mahallelerindeki okullarda ve Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, Ünye ilçesinin Pelitliyatak Mahallesi'ndeki tüm okullarda, Ulubey ilçesinin taşıma merkezli tüm okullarında, resmi ve özel tüm eğitim öğretim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verildi.

Kayseri: Bütün gün bütün okullar

Kayseri Valiliği süren kar yağışının durmasıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya yol açacağını duyurdu.



"Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime bir gün ara verildi."



Buna göre, "taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 27 Kasım Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verildi."

Bayburt: İldeki bütün okullar bütün gün tatil

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bingöl: İlçelerde bir gün tatil

Valilik olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın tatil ilan etti.



Kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Erzincan: Bütün ilde taşımalı eğitime bir gün ara

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Valilik kararıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek risk ve tehlikelere karşı il merkezi ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığı da aynı grekçelerle ilçe genelinde eğitim-öğretime çarşamba günü ara verildiğini bildirdi.

Çorum: Oğuzlar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara

Çorum'un Oğuzlar ilçesi kaymakamlığı "taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler" için "tedbir amaçlı" 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verdi.

Sivas: Bütün ilde bütün okullar çarşamba günü tatil

Valilik, benzer gerekçelerle "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğitim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 27 Kasım Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verildiğini" açıkladı.

Artvin: Şavşat Kaymakamlığı 2 gün tatil verdi

Artvin'in Şavşat Kaymakamlığı ilçede beklenen "aşırı buzlanma" gerekçesiyle "ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'nde 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günleri eğitim ve öğretime 2 gün süre ile ara verildiğini" duyurdu.

Giresun: Dereli ilçesi belde ve köylerinde bir gün tatil

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Dereli ilçesindeki belde ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. İlçe merkezindeki okullarda öğretime devam edilecek. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayılacak. Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesindeki Sınır köyü ve Yeşilpınar köyündeki okullarda da eğitime çarşamba günü ara verilecek.

İlçe merkezindeki okullarda taşımalı eğitim dahil öğretime devam edilecek.

Hakkari: İlk ve orta öğretim tatil

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, don ve buzlanma riski dolayısıyla kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Aksaray: Taşımalı eğitim ve özel eğitim tatil

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği duyuruldu.

Batman: Sason'da bir gün tatil

Batman’ın Sason Kaymakamlığı “Köylerde bulunan okullarımıza taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitim-öğretimin 27 Kasım Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edildiğini" bildirdi.

(AEK)