Bugün 42 Filistinli ve 14 İsrailli serbest bırakılacak

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edilecek. Yapılan açıklamalara göre, Hamas, bugün elindeki 14 İsrailli rehineyi daha teslim edecek.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinliyi serbest bırakacak. Filistinli tutuklular yerel saatle 13.30'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledilecek.

Serbest bırakılacak İsrailli rehinelerin İsrail topraklarına ulaşmasının ardından Filistinliler de Ofer Hapishanesi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilecek.

Daha sonra Filistinli esirler, Kızılhaç yetkilileri tarafından hapishaneden alınarak serbest bırakılacak.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün (24 Kasım) saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Bu mutabakat kapsamında dün Hamas 13 İsrailli rehineyi, İsrail de 24'ü kadın 15'i çocuk, 39 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. İsrail ile Hamas arasında dün başlayan ve 4 gün sürecek olan çatışmalara insani ara kapsamında toplam 150 Filistinli ve 50 İsrailli karşılıklı serbest bırakılacak. Serbest kalacak rehineler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

“En önemli ihtiyaç, özgürlük”

İsrail ile Hamas arasında yapılan takas mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılanlardan Filistinli Fatıma Amarne, kadın tutukluların çok şeye ihtiyacı olduğunu, yiyecek, battaniye ve giyecek sıkıntısı çektiklerini ancak en önemli ihtiyaçlarının özgürlük olduğunu vurguladı.

Amarne, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de yaşayan ailesinin evine vardıktan sonra basına açıklama yaptı, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından sonra İsrailli yetkililerin kadın tutukluların hapishanedeki her hakkını geri aldığını ve kısıtlamalar getirdiğini söyledi.

İsrail, Amarne'yi bıçaklamaya teşebbüs suçlamasıyla Eylül ayında tutuklamıştı. İsrail güçlerinin Filistinli kadına saldırdığı görüntüler medyaya yansımıştı.

Biden: İnsani ara uzatılabilir

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var" cevabını verdi.

Gazze’nin kuzeyine ilk kez yardım malzemesi ulaştı İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi. AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, tarafların mutabakatıyla verilen insani ara çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı. Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü tırlardan 3'ü dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye 150 tır yardım malzemesi girdiği, tırlardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi. Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi. Gazze Şeridi'nde, normal şartlarda günlük 400 bin litre yakıta, 500 tırlık mal ve ürün girişine ihtiyaç duyuluyor. Hastanelerde birincil ihtiyaç olan ve kuyulardan su çıkarılmasına olanak sağlayan dizel yakıt, Gazze halkı için hayati öneme sahip. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişini engellemesiyle birçok hastane elektriksiz kaldığı için faaliyetlerini sürdürememiş, ambulanslar hizmet dışı olmuş, doktorlar cep telefonu ışığıyla cerrahi operasyonlar yapmak zorunda kalmıştı. Gazze'deki çatışmaların ilk haftasında, bölgedeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik üretimini durdurmuştu. Daha sonra da hastaneler, telekomünikasyon şirketleri, sağlık merkezleri, evler ve kuyudan su çıkarmada kullanılan jeneratörleri çalıştırmak için gerekli olan yakıt tükenmişti. Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)