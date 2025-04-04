Bugün, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü.

Dünya Sokak Hayvanları Günü, 2010 yılında Hollanda merkezli hayvan hakları savunucuları tarafından başlatıldı. Bu gün, dünya genelinde belediyeler, hayvan hakları örgütleri ve savunucuları tarafından çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Türkiye’de ise milyonlarca kedi ve köpek, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları savunucuları hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için çalışmalara yürütse de AKP iktidarının hazırladığı ve sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin öldürülmesinin önünü açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Temmuz 2024’te TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasa değişikliği Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren (2 Ağustos) Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sokakta yaşayan hayvanların topluca öldürüldüğü, zehirlendiği ve eziyet gördüğü haberleri geliyor.

Sokaktaki hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmî Gazete'de

Bu gün özelinde açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun imzasıyla yayımladığı açıklamada “Sahipsiz hayvanlar toplumumuzun bir parçasıdır ve bizlerle aynı yaşam alanını paylaşmaktadır,” dedi.