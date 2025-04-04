Bugün, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
Bugün, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü.
Dünya Sokak Hayvanları Günü, 2010 yılında Hollanda merkezli hayvan hakları savunucuları tarafından başlatıldı. Bu gün, dünya genelinde belediyeler, hayvan hakları örgütleri ve savunucuları tarafından çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Türkiye’de ise milyonlarca kedi ve köpek, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları savunucuları hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması için çalışmalara yürütse de AKP iktidarının hazırladığı ve sokakta yaşayan hayvanların, özellikle köpeklerin öldürülmesinin önünü açan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 30 Temmuz 2024’te TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Yasa değişikliği Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren (2 Ağustos) Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sokakta yaşayan hayvanların topluca öldürüldüğü, zehirlendiği ve eziyet gördüğü haberleri geliyor.
Sokaktaki hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmî Gazete'de
Bu gün özelinde açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’nun imzasıyla yayımladığı açıklamada “Sahipsiz hayvanlar toplumumuzun bir parçasıdır ve bizlerle aynı yaşam alanını paylaşmaktadır,” dedi.
Ortak sorumluluk çağrısı
TVHB’nin açıklaması özetle şöyle:
“Sevgiye, merhamete ve korunmaya ihtiyaç duyan bu canlar için 4 Nisan, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda kalıcı ve etkili çözümler üretme sorumluluğunu hatırlatan bir gündür. Bu vesileyle, hayvanların birer eşya gibi alınıp satılmasının önlenmesi ve sahiplenme kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor, merdiven altı hayvan üretimine karşı önlem alınarak, takibinin titizlikle yapılmasını çağrısında bulunuyoruz.
“TVHB olarak, sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü, refahı ve toplum sağlığının korunması amacıyla ülke genelinde bir kısırlaştırma seferberliği başlatılmasının şart olduğunu vurguluyoruz. Tüm ülke genelinde bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda uygulanacak bu program, sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçecektir. Sahipsiz hayvanların korunması ve güvenli bir şekilde yaşamalarının sağlanması, bireylerden, yerel yönetimlere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara kadar herkesin ortak sorumluluğudur.
“TVHB olarak yaptığımız değerlendirmelere göre, ülkemizde belediyelere en az 4 bin veteriner hekimin istihdam edilmesi, sahada etkin ve sürdürülebilir hizmet sunumu açısından kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, sahipsiz hayvanların refahını ve toplum sağlığını önceliklendirenbilimsel, etik ve sürdürülebilir politikaların uygulanmasının zaruri buluyor; farkındalık dolu bir Dünya Sokak Hayvanları Günü diliyoruz!” (TY)