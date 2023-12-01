Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü

"İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü" (Human Immmunodeficiency Virus/HIV) konusunda doğru bilinen birçok yanlış var.

Dünyada ve Türkiye’de HIV’le yaşayanlar gündelik hayatlarında birçok önyargıyla ve toplumsal tabuyla karşı karşıya geliyor.

HIV’e karşı alınabilecek önlemler konusunda insanlar bilinçli değil. AIDS ve HIV arasındaki fark ise tam olarak bilinmiyor.

2018 itibariyle dünyada 68 ülkede HIV'e yönelik yasalar bulunuyor.

Türkiye özel olarak bir yasası bulunmayan ancak ilişkili davalarda HIV ile yaşayan bireyleri kriminalize edecek kararlar uygulayan ülkeler kategorisinde yer alıyor.

HIV ile yaşayanlar için akran danışmanlığı eğitim programı

HIV bulaşıcı mıdır?

bianet’te yer alan Ali İhsan Nergiz’in yazısına göre, HIV nasıl bulaşır, ne zaman bulaşır, niçin bulaşır sorularına cevap bulmak yaygın bilgi kirliliğinin içinde oldukça zor bir durum almış vaziyette.

Cinselliğin tabu olduğu ülkemizde bu konularda konuşmanın imkansızlığı da bu zorluğu elbette katmerlendiriyor. En temelden başlamak gerekirse HIV sadece insandan insana bulaşır. Başka herhangi bir canlı ya da mikroorganizma taşıyan cansız varlıkların aracılığı söz konusu değildir.

"POZİTİF" YAŞAYANLAR ANLATIYOR -1/ PINAR TARCAN "Tanıyı Aldım, İlaca Başladım, 4 Ay Sonra Rafting Yapıyordum"

Video: Dilek Sarıgül/Ali Dinç Çizim: Aslı Alpar

(EMK)