Buğday icralık oldu

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait açık yığın sahasında depolanan ve bir şahsa ait olan 1322 ton buğdaya haciz geldiği duyurdu.

Gürer, “Traktör, arazi ve hayvan hacizlerinden sonra bu kez de buğdaya haciz geldi” diye bilgi verirken iktidarı “Bu ülkede artık buğday bile icralık hale gelmiş durumda” sözleriyle eleştirdi.

Olay, TMO’nun Ağrı Ağrı Şube Müdürlüğü’ne yazdığı yazıyla ortaya çıktı. Söz konusu buğday sahada naylon üzerine serilerek ve üstü toprakla kapatılarak depolandı.

TMO, icra müdürlüğüne buğday açık alanda bekletildiği için mahsuldeki kaybın artabileceği uyarısı yaptı. Ürünün satışını önerdi. Ancak 310 bin TL olan kira bedelinin alınmadan satışa izin vermeyeceğini bildirdi. Ayrıca ürünün satılması durumunda nakliye için 250 bin TL’yi bulacak masrafı talep etti.

Söz konusu buğdayın değeri yaklaşık olarak 13 yaklaşık 226 bin TL.

TMO icra müdürlüğünden masrafları istedi

Gürer ilkel olarak nitelendirdiği depolama yöntemini ve icrayı şu sözlerle eleştirdi:

"TMO yoğun olarak 2006’da çok sayıda depo sattı. Ofis binaları Niğde Bor ilçesinde olduğu gibi yıkıldı veya satıldı. TMO buğday alımını sınırlı tuttuğu için durum çok kamuoyuna yansımadı.

2023’te TMO son yılların en yüksek alımını yaptı. 12,5 milyon tonluk alım depolamada sorun oluşturdu. TMO, depoları yetersiz kalınca tarla kiralayıp buğdayı açıkta stoklamaya başladı. Bu arada şahıslara da bu konuda kiralama olanağı sağladığı, bu icra olayı ile ortaya çıktı.

Ürünün fare, kuş ve yabani hayvan zararına uğrama, her geçen gün fire oranının artma ihtimali var.

Evet, açık yığın sistemiyle ürün depolama da bir yöntem. Ancak ürünü naylona döküp üzerini toprakla kapatmak küflenme, aflatoksin, nem ve bozulma riskini beraberinde getiriyor. Ürünün firesi artıyor. TMO modern siloları yetersiz. Kamucu bir anlayışla ürünler en az zarar ve fire oluşacak biçimde modern yöntemlerle korunmalı.

Kaldı ki üretici borçlu, sanayici borçlu, ürün icralık. Bu çağda hâlâ toprağa gömerek ürün stoklamaya çalışıyoruz. Ürünü de zararlılardan koruyamıyor ve kısmen de çürütüyoruz. Ne çiftçi korunuyor ne ürün. Çiftçi refahını yaratmadan tarımı geliştirmek olası değildir. Traktör, arazi, hayvan derken buğday ürününe dahi icra gelmesi, iktidarın tarıma verdiği zararların bir uzantısıdır.”

(HA)