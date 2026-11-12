Buğday Derneği’nden COP31 çağrısı

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, COP31 İklim Zirvesi öncesinde yayımladığı bültende, gıda krizinin yalnızca aşırı hava olaylarının tarımsal üretime etkisi üzerinden tartışılamayacağını belirtti. Dernek, gıdanın temel bir hak olarak ele alınmasını ve gıda adaletini gözeten politikalar geliştirilmesini istedi.

Bültende, IPCC verilerine atıfla gıda sistemlerinin küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 21–37’sinden sorumlu olduğu aktarıldı. Bu payın tarımsal üretimin yanı sıra arazi kullanımı, işleme, depolama, taşıma ve perakende faaliyetlerini kapsadığı vurgulandı.

Buğday Derneği, çözüm olarak sunduğu agroekolojik dönüşüm kapsamında ürün çeşitliliğinin artırılmasını, toprak canlılığının korunmasını, yoğun toprak işlemenin bırakılmasını ve doğa dostu girdilere geçilmesini önerdi. Yerel üretim ve kısa tedarik zincirleriyle karbon salımının azaltılabileceğini belirtti.

Çiftçilerin geçiş sürecinde eğitim, ekipman ve pazarlama desteğine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekilen açıklamada, teşviklerin toprak sağlığını ve biyoçeşitliliği koruyan üretime yönlendirilmesi istendi.

Dernek, Hatay’da yürüttüğü Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm projesini örnek göstererek benzer uygulamaların yaygınlaştırılması çağrısında bulundu; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, sivil toplumu ve yurttaşları dönüşüme katılmaya davet etti.

(Mİ)