Budapeşte Belediye Başkanı, LGBTİ+ haklarını savunduğu için hedefte

Macaristan’daki Budapeşte Onur Yürüyüşü’nü (Budapest Pride) savunduğu ve düzenlenmesini sağladığı gerekçesiyle Budapeşte’nin Yeşil Belediye Başkanı Gergely Karácsony hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, duruşma yapılmadan Karácsony’ye para cezası verilmesini talep etti.

Bunun üzerine, Avrupa Yeşiller Partisi, tüm demokratik güçleri Karácsony ile dayanışmaya çağırdı.

Avrupa Yeşiller Partisi’nin aktardığına göre, Eş Başkan Vula Tsetsi, “2025 Budapeşte Onur Yürüyüşü, son on yılların en büyük özgürlük yürüyüşlerinden biriydi. Seçilmiş bir belediye başkanının temel hakları savunduğu için cezalandırılması kabul edilemez. Bu yalnızca Onur Yürüyüşü meselesi değil, Avrupa Birliği’nin demokrasiyi savunup savunmayacağının bir sınavı,” dedi.

Budapeşte’de 2025 yılında 30’uncusu düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne 100 ila 200 bin arasında kişi katıldı. Katılım, Başbakan Viktor Orbán’ın şubat ayında yürüyüş organizatörlerine etkinlik için uğraşmamaları gerektiğini, hükümetin yürüyüşe izin vermeyeceğini söylemesi üzerine gerçekleşti. Geçen yılki yürüyüşe sadece 35 bin kişi katılmıştı. Çoğu Orbán’la “dalga geçen” yürüyüş pankartlarında şöyle yazıyordu: “Tarih dersinde bir diktatörlüğü tanıyacak kadar çok şey öğrendim”, “Faşizmden çok sıkıldım”.

Avrupa kurumlarına çağrı

Partinin diğer Eş Başkanı Ciarán Cuffe ise Budapeşte Onur Yürüyüşü’nün korku ve baskının ötesinde bir yaşamın mümkün olduğunu gösterdiğini belirterek, Karácsony’ye yargılama yapılmadan ceza verilmek istenmesinin Macaristan’daki otoriter yönelimi gözler önüne serdiğini söyledi.

Cuffe, Avrupa kurumlarının barışçıl toplanma hakkının suç sayılmasına sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Karácsony, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özgürlüğü savunmanın, ifade özgürlüğünün ya da özgürce sevmenin suç olarak görülmesini asla kabul etmeyeceğini ifade etti.

Savcılık, son on yılların en büyük özgürlük yürüyüşünü düzenlediğimiz gerekçesiyle, duruşma yapılmaksızın para cezası talep ediyor. İddianamede, 16 Haziran 2025’te yayınladığım bir video mesajıyla 28 Haziran 2025’te Budapeşte Pride’ın düzenleneceğini duyurduğum ve yurttaşları davet ettiğim belirtiliyor. Bu doğrudur. Ancak yüz binlerce kişinin katılımıyla o gün, unutulmaz bir ortaklaşma anına dönüştü. Duruşma istememelerinin nedeni yüzleşmekten kaçınmaları. Bu şehirde, bencil ve baskıcı bir iktidara karşı şimdiye dek özgürlüğü savunduğumuzu ve savunmaya devam edeceğimizi kabullenemiyorlar: Kendi özgürlüğümüzü, birbirimizin ve başkalarının özgürlüğünü. Çoğunluktan farklı inanan, düşünen ya da seven insanların cezalandırılmasına karşı, tüm tehdit ve cezalara rağmen mücadele edeceğim. Bir duruşma olsaydı, Budapeşte Pride’da söylediğimi yine söylerdim: Sevginin gücüyle bu sistemin dışında daha özgür ve daha mutlu bir hayatın mümkün olduğunu göstermek bizim görevimizdir.

Karácsony’nin partisi Diyalog – Yeşiller Partisi (Párbeszéd – A Zöldek Pártja), 2023 yılında Avrupa Yeşiller Partisi’ne katıldı. Karácsony, 2019 yılından beri başkenti yönetiyor. (TY)