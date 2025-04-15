Bucak ve Hatun: Şeffaf ve katılımcı politikadan taviz vermedik

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen bir yılda yapıkları çalışmaları ve 2025 vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaştı.

Suriçi’nde bulunan Saklı Konak’ta düzenlenen basın toplantısı, DBB Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun’un yanı sıra daire başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Sunum; Türkçe, Kürtçe ve işitme engelliler için işaret dili olmak üzere üç dilli olarak yapıldı.

Türkiye’nin 12’nci büyükşehir belediyesi olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 16 milyar TL olarak öngörülen bütçesiyle, 17 ilçe ve bin 47 mahalleyi kapsayan 15 bin 272 kilometrekarelik hizmet alanında, toplam 4 bin 150 personel ile 1 milyon 843 bin 871 yurttaşa hizmet sunuyor.

"Amed için çok tarihi bir yıldı"

Açılış konuşmasını yapan DBB Eş Başkanı Serra Bucak, "Doğrusu hepimiz için, Amed için çok tarihi bir yıldı; çünkü her iki ayda bir 'Kayyım gelecek mi?' endişesiyle yahut 'Siyasal süreçler Amed’i nasıl etkileyecek?' gündemleriyle bir yılı geçirdik. Bu bir yılda çalışmalarımızdan hiçbir biçimde ödün vermeden yolumuzda ilerlemeye devam ettik. Böylelikle kentin yerlisiyle, misafiriyle, Amed’e özlem duyan diaspora ve dünyanın dört bir yanından Amed’i seven herkesle önemli bir yıl geçirdik” diye konuştu.

Serra Bucak: "Bu 8 Mart, toplumsal barış ile taçlansın"

"Bir gün bile olsa çalışmayı sürdüreceğiz"

Ardından konuşan DBB Eş Başkanı Doğan Hatun ise 'halka ve kente hizmet anlayışı' ile göreve geldiklerini ve çalışmalarını bu bilinçle sürdüklerini ifade etti.

“Suyumuz için, yolumuz için, toprağımız için, tarihimiz için, kültürümüz için, eşitliğimiz için çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor” diyen Hatun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir gün bile olsa çalışmayı sürdüreceğiz dedik ve bu yüzden de demoralize olmadık. Çünkü ne yaptığımızı biliyorduk, halkımız bize destek veriyordu ve bu destek kalbimizde bir güç oluyordu. Bu güç de bizi ümitsiz bırakmıyordu. Bunun için tüm arkadaşlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz.”

"Şeffaf, demokratik ve katılımcı bir politika"

Konuşmaların ardından Bucak ve Hatun, belediye bünyesinde yer alan daire başkanlıklarının faaliyetleri ve bir yıl içindeki çalışmalarını sırayla açıkladı.

Nüfus sayımına göre 12’nci büyükşehir belediyesi olsa da yüzölçümü bakımından 10’uncu sırada olduklarını belirten DBB Eş Başkanı Serra Bucak, “Bunu neden ifade ediyoruz? Çünkü İller Bankası'ndan ve Hazine Bakanlığı'ndan aktarılan payların yüzde 70’i nufüs oranından, yüzde 30’u da yüzölçümüne göre aktarılmaktadır. Yüzölçümünün genişliği aynı zamanda belediyeler için bakir bir alan oluşturması itibariyle hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır,” dedi.

Bucak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bizim için esas olan ilke, partimizin demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmasıdır. Bu ilkeler doğrultusunda hareket ederek seçildiğimiz ilk günden itibaren her bir bireye eşit, adil ve erişilebilir hizmet sunma bilinciyle çalıştık. Güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği esas alan, şeffaf ve demokratik katılımcı bir politikadan hiçbir zaman taviz vermedik.”

Kayyımın bıraktığı borç bilançosu

DBB Eş Başkanları, mali açıdan oluşan olumsuz durumu gidermek için uygulanan mali politikalar sayesinde borç stokunu (28.03.2025 tarihli bilançoya göre) 1 milyar 883 milyon 206 bin 763 TL'ye düşürdüklerini açıkladı.

Sekiz yıl süren kayyım yönetiminin ardından, 8 Nisan 2024’te göreve gelen DEM Parti’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne, 31 Aralık 2023 tarihli muhasebe ve bütçe kayıtlarına göre kısa ve uzun vadeli toplam 3 milyar 73 milyon 996 bin 173 TL borç devredildi. Söz konusu borç, bir yıl içinde yaklaşık 1 milyar 190 milyon 789 bin 410 TL azaltılarak, %38,7 oranında düşürüldü.

Bucak ve Hatun, "Buna rağmen, bazı eleştiriler de 'Size mi kaldı kayyımların borcunu ödemek' soruları yöneltiliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, büyük borç yükü, bütçe denkliklerini bozan ve kurumun stratejik büyüme hedeflerini engelleyen ciddi sıkıntılara yol açmaktadır" diyerek yıl boyunca yapılan eleştirileri cevapladı.

2024-2025 yılı bütçe dağılımı

Başlıklar halinde 2024 yılı ve 2025 yılında yapılan bazı bütçe dağılımları ve açıklamaları ise şöyle;

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde fark 2024 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ayrılan 21 milyon 835 bin TL tutarındaki bütçe, bu yıl üç kat artırarak 72 milyon 450 bin TL'ye yükseldi. Erişilebilir bir kent Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığını kuruldu ve bu alandaki faaliyetler için ilk kez 77 milyon 350 bin TL bütçe ayrıldı. Yoksullukla mücadele “Yoksulluğun, sefaletin ve işsizliğin yaygın olduğu kentimizde, sosyal yardımlar için ayrılan bütçeye büyük önem verdik, bu doğrultuda, 2024 yılında 223 milyon 150 bin TL olan sosyal yardım bütçesini, 2025 yılında yaklaşık iki kat artırarak 441 milyon 50 bin TL’ye yükseltti. Ayrıca, kayyım dönemlerinde haksız şekilde oluşturulan sosyal yardım listelerini yenileyerek halkın parasını gerçekten muhtaç olanlara ulaştırdık. Bu yatırım ve uygulamaların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal barış açısından da büyük önem taşıdığına inanıyoruz.” Ucuz gıda “Giderek yoksullaşan halkımızın uygun fiyatlarla yemek yiyebilmesi ve sağlıklı, dengeli beslenmeye erişebilmesi için 3 tane Halk Lokantası açtık. Sadece 70 TL karşılığında 4 çeşit yemek sunarak 300 bin kişiye ulaştık. Bu hizmetimizi, Halk Ekmek Fabrikası ile sürdürmeye kararlıyız.” Halk sağlığı “Özellikle kadınlar ve dar gelirli bireyler başta olmak üzere, herkesin sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini sağlamak amacıyla Bağlar Belediyesi ile ortaklaşa bir Sağlık Merkezi kurduk. Ayrıca, sağlık alanındaki hizmetleri güçlendirmek için 2024 yılına ait 199 milyon 500 bin TL’lik sağlık bütçesi yaklaşık iki kat artırılarak 327 milyon 950 bin TL’ye çıkarıldı.” Yaşamı ve canlıyı koruma “Yaşamsal bir hizmet alanı olan itfaiye hizmetlerine büyük önem verdik. Son dönemde ilimizde, özellikle elektrik telleri ve anız yangınlarından kaynaklanan olaylarda, mevcut itfaiye teşkilatının yetersiz kaldığı açıkça görülmüştür. Bu nedenle itfaiye teşkilatımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2024 yılı bütçesini 42 milyon 525 bin TL’den yaklaşık 10 kat artırarak 406 milyon 600 bin TL’ye çıkardık.” Güvenli ulaşım “Uzun süredir ihmal edilen ve giderek büyüyen kentin ulaşım sorununu çözmek amacıyla mevcut otobüs filomuza 49 adet yeni otobüs satın alındı ve ödemeleri tamamlandı. Ayrıca, kent ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan Hafif Raylı Sistem Projemizin yapımına başlanması için yürüttüğümüz çalışmaların sonuna gelmiş bulunmaktayız.” Şehrin Çehresi “İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması gibi çevresel tehditleri göz önünde bulundurarak halk sağlığını iyileştirmek ve sosyal yaşamı zenginleştirmek amacıyla kentimizde çocukların oyun oynayabileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni yeşil alanlara yatırım yaptık. Bu nedenle Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 2024 yılında 567 milyon 350 bin TL olan bütçesi, 2025 yılında 735 milyon 950 bin TL’ye çıkarıldı.” Ekolojik denge “Doğaya zarar vermeden, doğal kaynakları koruyarak ve ekosistemi destekleyerek sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen kurumumuz; canlı dostu projeleriyle, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çevresel etkileri azaltmayı amaçladı. Bu anlayışımızın kurum hizmetlerine yansıyabilmesi için 2024 yılında harcanan 288 milyon TL bütçe, 2025 yılında 366 milyon 135 TL’ye yükseltildi.” Kır ile kent arasındaki uçurum azaltıldı “Kırsal alanlardaki ekonomik ve sosyal gelişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerle, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmayı ve yerel halkın kalkınmasını teşvik ettik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelere çeşitli destekler sağladık. Komün ve kooperatif çalışmalarına ise öncülük etmeye devam ediyoruz.”

"Diyarbakır altyapısının tamamını revize ediyoruz"

DİSKİ'nin çalışmalarını aktaran DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu da, içme suyu yeni şebeke yapımı ve yenilenmesi, yeni abone bağlantısı yapımı ve yenilemesi sonucu 141 bin 43 kilometre hat döşendiğini kaydetti. 41 bin 170 kilometre kanalizasyon boru hattı döşendiğini dile getiren Şerifoğlu, “Diyarbakır’ın altyapısının tamamını revize ediyoruz. Şehrin birçok yerinde faaliyetlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yoksullara yönelik suyun ücretsiz sağlanmasına yönelik bir çalışmaları olduğunu aktaran Şerifoğlu, “Yasal çerçevesini bulmaya çalışıyoruz. 4 aydır kapı kapı bunun çalışmasını yapıyoruz. Son bir yılda yapılan çalışma sayısı, son 8 yılda yapılan çalışma sayısından daha fazladır” diye belirtti.

2025 yılı 'vizyon' projeleri

Faaliyet raporunun açıklanmasının ardından Serra Bucak, 2025 yılının 'vizyon' projelerini aktardı. Bucak, Hafif Raylı Sistem Projesi, El Cezeri Bilim Merkezi, Halk Ekmek Fabrikası, Sporpark, Natural Park, DİSKİ’nin GES projeleri ve Hevsel Bahçeleri Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Koruma Projesinin hayata geçirileceğini aktardı.

GES projesi ile belediyenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’inin karşılanacağını aktaran Bucak, “Kırsal mahallelerde hayvan içme suyu ile kapalı ve açık sulama sistemi olmak üzere toplam 22 proje hayata geçirilecek. 14 bin metrekarelik alanda 23 farklı türde bitkinin yetiştirileceği Tıbbı ve Aromatik Bitki Bahçesi kuruyoruz” diyerek yeni projelerin müjdesini verdi.

Basın toplantısının ardından Bucak ve Hatun, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(ED)