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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 11:56
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Bucak ve Hatun'dan açıklama: Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve doğan Hatun, belediyeyle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Eş başkanlar açıklamada "Fotomontaj kurgularla yönetimimiz hedef alınmaktadır" ifadelerine yer verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bucak ve Hatun'dan açıklama: Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız
*Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun, sitedeki görselden bayrağın kaldırıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Haklarında iftira ve karalama kampanyasının yürütüldüğünü belirten başkanlar, sistematik bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını vurguladılar.

Bucak ve Hatun imzalı açıklama şöyle:

“31 Mart Yerel Seçimlerini yüzde 64 oy oranıyla kazandığımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Eş Başkanları olarak mazbatamızı aldığımız 8 Nisan’dan buyana sistematik olarak bayrak, marş gibi değerler üzerinden organize bir saldırıyla karşı karşıyayız.

Kayyımların yarattığı tahribat ve büyük soygunlara rağmen kentin birikmiş sorunlarına çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye odaklandığımız bu süre içerisinde yönetimimize karşı iftira ve karalama kampanyası yürütülmektedir.

Özellikle bazı basın organları tarafından sürekli olarak fotomontaj kurgularla yönetimimiz hedef alınmaktadır. Bu ucuz karalama kampanyaları sadece ve sadece demokrasiye zarar verir. Yerel yönetim anlayışımızın gereği olarak her ilçe ve mahalleye hizmet götürmek en öncelikli hedefimizdir. Yönetimimiz, genel siyasi tartışmalara dahil olmadan hizmet odaklı çalışmalarıyla farklılığını gösterme adımlarını atmaya başlamıştır ve bu yolda ilerleyecektir. Son bir kez daha kamuoyuna açıkça beyan ediyoruz; bayrak, marş gibi değerlerle hiçbir sorunumuz yok. Üretilen her türlü fotomontaj ve yanıltıcı bilgiyi reddediyoruz.

Kurgulanan ucuz, eskimiş, şantajcı, baskıcı, demokrasi dışı oyunlara boyun eğmeden işimize bakacağız. Kentte yaşayan her yurttaşa eşit, adil hizmet sunacağız. Kentin tüm paydaşlarıyla birlikte doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz.”

Çandar'dan Sur Belediyesi'ne ziyaret: "Halk iradesine saygı duyun"
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21 Nisan 2024

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Nisan'da Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin açılışında “İstiklâl Marşı okutulmadığına” ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nin açılışında da “Türk bayrağının kaldırıldığına” ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Diyarbakır Sur Belediyesi’nin makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddialarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya da Sur Belediyesi'nde inceleme için mülkiye müfettişi görevlendirdiklerini duyurdu. 

Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma
Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma
20 Nisan 2024

(RT)

Serra Bucak Doğan Hatun dem parti
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