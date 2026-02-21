Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon liralık ‘usulsüz atık depolama’ cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık depolama ihlâli iddiasıyla İzmir’in Buca ve Foça belediyelerine toplam 9 milyon 385 bin 263 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde Mustafa Kemal Mahallesi’nde Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı ve evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi.

Ceza üç kat artırıldı

Yönetmeliklerde belirtilen usullere aykırı depolama nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi’ne ceza kesildi. Aynı fiilin son üç yıl içinde üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle ceza üç kat artırılarak 7 milyon 38 bin 954 TL’ye çıkarıldı.

Foça’da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediyesi’ne ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye atık döktüğü ihbarı üzerine inceleme başlattı. Denetimde alanın mera vasfında olduğu, hafriyat, kâğıt-karton, evsel çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü belirlendi.

Foça Belediye Başkanlığı’na 2 milyon 346 bin 309 TL idari para cezası uygulandı. (TY)