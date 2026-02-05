ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 09:10
 SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 09:41
Okuma Okuma:  1 dakika

Buca Belediyesine operasyon: 28 kişi hakkında gözaltına kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Buca Belediyesine operasyon: 28 kişi hakkında gözaltına kararı
Fotoğraf: AA

İzmir Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“İzmir Buca belediyesine yönelik rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandıran ve menfaat temin ettiği tespit edilen aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim müdürü’nün bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gözaltına alınması talimatı verilmiştir.

25 şüpheli yakalanmıştır. 1 şüphelinin Yurtdışında olduğu tespit edilmiştir. 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir.”

*Güncellenecek.

(EMK)

buca belediyesi operasyon yolsuzluk
