Buca Belediyesi'yle imzalanan TİS'i protesto eden Genel-İş işyeri temsilcileri istifa etti

İzmir Buca Belediyesi'nde toplu görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Genel-İş Sendikası'nın ilan ettiği grev iki gün sonra kaldırıldı.

Grev sürerken DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube ile belediye yönetimi arasında süren görüşmelerin ardından taraflar toplu iş sözleşmesi (TİS) konusunda anlaşmaya vardıklarını ve sözleşmeyi bağıtladıklarını açıkladılar.

Ancak Buca Belediyesi'nde çalışan Genel-İş üyeleri, varılan anlaşma konusunda rızaları sorulmadan TİS'in bağıtlanmasına tepki gösterdi. TİS’in bağıtlandığını şube yönetiminin yolladığı mesajla öğrenen işyeri temsilcileri de sendikadaki görevlerinden istifa etti.

İşyeri temsilcileri: "İhaneti gördük, direnişi göreceksiniz"

Görevlerini bırakan altı işyeri temsilcisi adına ortak açıklamayı sunan Ayça Pektaş, “Sendika Başkanının işçinin iradesi olmadan imza atmama sözü verdiğini, işçiye sormadan oldu bittiye getirip imza atmanın 'hainlik' olduğunu dile getirdiğini" hatırlattı.

Pektaş, "Buca işçisinin inisiyatif aldığını, [...] sendika [yönetiminin] işçilere [yönelik] her türlü pasif yıldırma politikalarına [karşı], inançsız mücadele sergileme yöntemlerine inat [...] mücadeleyi büyüt[tüğünü]" dile getirdi.

İşçiler olarak sözleşmenin imzalandığının haberini aldıklarını belirten Pektaş, “Bu haber bizleri derinden yaraladı ve öfkemizi arttırdı. Sözleşme imzalandığında temsilci arkadaşlarımızın dahi haberinin olmaması biz Buca Belediyesi işçilerinin iradesinin ve mücadelesinin yok sayılmasının bir göstergesi oldu." diyerek TİS'in çalışanların rızası aranmadan imzalandığını söyledi.

"Buca işçileri[nin] bu grevi sendikasının maaşlı yöneticilerine değil kendi direncine ve birlikteliğine borçlu" olduğunu ifade eden işyeri temsilcisi, "Bu sürece gelene kadar sürdürdüğümüz her çalışmanın daha güçlüsünü, daha örgütlüsünü örmek önümüzde görev olarak durmaktadır." dedi.



Pektaş, "Bu birlikteliği güçlendirecek[lerini], işverenler ve işçilerin aidatıyla yaşayanların karşısında mücadele etmeye devam edecek[lerini] belirtti ve son sözlerinin "ihaneti gördük ama direnişi göreceksiniz” olduğunu dile getirdi.

Buca ilçesi ve Buca Belediyesi İzmir'in Buca ilçe beldiyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde. Belediye Başkanı, iş insanı ve mimar Görkem Duman 2024 seçimlerinde görevi, 2019'da Başkanlığa gelen CHP'li avukat Erhan Kılıç'tan devraldı. İzmir’in yoğun nüfuslu ve önemli ilçelerinden, CHP’nin İzmir’de güçlü olduğu bölgelerden biri olan Buca'nın nüfusu yaklaşık 550 bin. Buca, İzmir genelinde yüksek gelir grubundan çok, düşük ve orta gelir düzeyindeki kesimleri barındıran, Dokuz Eylül Üniversitesi yerleşkesine ev sahipliği yapması dolayısıyla öğrenciler ve genç nüfus için bir çekim merkezi olan bir ilçe. Öte yandan uygun kira ve geçim maliyetleri dolayısıyla çevre illerden ve Kürt kentlerinden de göç alan Buca, hareketli bir nüfus bileşimine sahip. Buca ilçe belediyesinde 1.547 personel istihdam ediliyor. Personelin 5'i müdür, 31'i vekil müdür, 36'sı şef, 207'si memur, 134'ü sürekli işçi, 43'ü sözleşmeli ve 1081'i şirket personeli. İlçe Belediyesi'nin başka ortağı olmayan 27 milyon 765 bin TL sermayeli Buca İmar ve İnşaat Teknik Hizmetleri AŞ. adında bir de şirketi var.

(AEK)