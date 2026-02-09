Buca Belediyesi operasyonu: 26 kişi adliyeye çıkarıldı

İzmir’de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.’nin de bulunduğu 26 kişi adliyeye çıkarıldı. Soruşturma, imara aykırı yapıların rüşvet karşılığında ruhsatlandırıldığı iddialarına odaklanıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, belediye bünyesinde bazı yapıların mevzuata aykırı olmasına rağmen usule uygun gösterildiği, bu işlemler karşılığında ise haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla 2 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 26’sını polis ekipleri yakaladı. Gözaltındakiler arasında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B. de yer aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan kişiler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen bir kişiyle birlikte iki firariyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

