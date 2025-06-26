Buca Belediyesi'nde işçiler kazandı, direniş sona erdi

DİSK'e bağlı Genel-İş üyesi 1.763 işçi Buca Belediyesi'nden nisan ve mayıs aylıklarını, iki ayın yemek kartlarını ve toplu iş sözleşmesinden sağlanan farkları alamadıkları için çalışmayı bırakmıştı.

Buca Belediyesi, işçilere Nisan aylığının Cuma gününe kadar, Mayıs ve Haziran aylıklarının 10 Temmuz'da ve geriye dönük alacaklarının Ağustos sonuna kadar yatırılacağına ilişkin güvence verdi ve iş bırakma eylemine son verildi.

Genel-İş, işçilerin "İş Kanunu’nun 34. maddesine dayanarak, maaşlar yasal süre içinde ödenmediği için 'iş görme borcunu' yerine getirmeme haklarını kullandığını" açıkladı. Sendika, işçilerin işçi başına en az 120-150 bin TL arasında değişen alacaklarını tahsil için harekete geçtiklerini duyurdu

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre, 18 Haziran'da başlayan iş bırakma eylemi dolayısıyla belediye hizmetlerinde aksamalar olurken sokaklarda çöp yığınları oluştu. Öte yandan iş bırakan birçok işçi de Buca Belediyesi'ne ait yetkili hizmet şirketi (belediye iktisadi teşekkülü) BUCAMAR'a iade edildi.

Kriz nasıl çözüldü?

Ücret kriziyle ilgili olarak Çarşamba günü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in devreye girdiği, Perşembe günü de Genel-İş Genel Merkez Yöneticisi Ali Haydar Kara, CHP Buca İlçe Örgütü Başkanı Çağdaş Kaya ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’la bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Belediyenin sunduğu ödeme takvimini kabul eden işçiler, BUCAMAR'a iade edilen arkadaşlarının da iş başı yapacaklarının taahhüt edilmesi üzerine iş bırakma eylemine son verme kararı aldıi

İşçilere duyuru BUCAMAR'dan işçilere yapılan duyuruda "İçinde bulunduğumuz bireysel işten kaçınma eylemleri sürecinde kamu hizmetlerinin aksamaması adına alınan tedbirler kapsamında görev yerleri değiştirilen ve şirketimize iade edilen çalışanlarımız müdürlüklerde çalışmaya devam edecektir." denildi. "Bu süreçle ilgili iadesi olan çalışanlarımıza herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Hak edişlere esas maaş ödemelerimiz daha önce ilan edilen takvime göre gerçekleştirilecek olup benzer süreçlerin bir daha yaşanmaması adına azami gayret sarf edilecektir."

Başkan: "Belediye hizmetleri kesintisiz sürecek" Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da iş bırakma eyleminin sona ermesi üzerine Buca halkına yaptığı açıklamada "18 Haziran 2025 tarihinde belediye çalışanlarımızın maaşlarındaki ödeme aksaklıkları nedeniyle bazı çalışanlarımız işten kaçınma eylemi başlatmıştı. Sendika temsilcileri ile yapılan son görüşme sonrasında ödeme takvimimiz kabul edilmiş olup iş edinmeme eylemi an itibarıyla sona ermiştir." dedi.



Başkan, eylem nedeniyle sokaklarda oluşan olumsuzlukların hızla giderileceğini ve belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini de duyurdu.

(AEK)