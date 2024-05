Bu yılki Pulitzer Özel Ödülü Gazze'deki gazetecilere

Columbia Üniversitesi, dünyanın en büyük ve saygın gazetecilik ödülleri arasında yer alan Pulitzer’in bu yılki kazananlarını açıkladı.

Bu yılki ödüller, Columbia Üniversitesi de dahil olmak üzere ABD genelindeki üniversitelerin İsrail’in Gazze'deki savaşına yönelik öğrenci protestolarıyla boğuştuğu bir dönemde geldi. Pulitzer Ödül Kurulu bu nedenle üniversitede değil Associated Press'in kurumsal ofisinde toplandı.

Duyuru sırasında Kurul, Rusya'da bir yıldan fazla süredir haksız yere tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in serbest bırakılması çağrısını yeniledi.

Bu yılki özel ödül İsrail’in saldırısı altında Gazze'de yaşanan gelişmeleri takip eden gazetecilere gitti. Kurul, savaşı takip eden gazeteciler için şu açıklamayı yaptı:

“Son yıllarda Pulitzer Ödül Kurulu, Ukrayna ve Afganistan'daki savaşları haber yapan gazetecileri onurlandıran alıntılar yayınladı. Bu yıl Kurul, Gazze'deki savaşı haber yapan gazetecilerin ve medya çalışanlarının cesur çalışmalarını takdir ediyor. Filistinlilerin ve Gazze'deki diğer insanların hikayelerini anlatmak için korkunç koşullar altında çalışan olağanüstü sayıda gazeteci hayatını kaybetti. Bu savaşta hayatını kaybedenler arasında şairler ve yazarlar da var. Pulitzer Ödülleri gazetecilik, sanat ve edebiyat dallarını onurlandırırken, insan deneyiminin paha biçilmez kayıtlarının kaybını anıyoruz.”

Bu yılki ödüller şöyle:

Son dakika haberciliği: ABD California'da yayımlanan Lookout Santa Cruz gazetesi çalışanları, eyaletteki sel ve çamur kaymalarına ilişkin "toplum odaklı hızlı haberleri" nedeniyle son dakika haberleri kategorisinde ödül kazandı.

Araştırmacı gazetecilik: New York Times'dan Hannah Dreier, ABD'deki göçmen çocuk işçiliğiyle ilgili haberler dizisiyle araştırmacı gazetecilik dalında Pulitzer kazandı.

Açıklayıcı habercilik: The New Yorker’den Sarah Stillman, ABD hukuk siteminin cinayet suçlamalarının farklı ırklardan topluluklar için farklı ve yıkıcı sonuç doğurduğunu ortaya koyan haberiyle ödül kazandı.

Yerel habercilik: City Bureau'dan Sarah Conway ve Invisible Institute'den Trina Reynolds-Tyler, Chicago'daki kayıp siyah kız çocukları ve kadınlarla ilgili sistematik ırkçılığın ve polis teşkilatının ihmalinin krize nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koyan araştırma dizileri nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ulusal habercilik: Elon Musk'ın otomobil ve havacılık işlerini inceleyen "göz açıcı" haber dizisiyle Reuters’a, AR-15 yarı otomatik tüfeği üzerine yaptığı ve fotoğraflarla desteklediği incelemeyle Washington Post’a, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında İsrail'in istihbarat başarısızlıklarını ortaya koyduğu için The New York Times’a gitti.

Yorum: Rusya’da hapishane hücresinden ‘risk alarak kaleme aldığı’ tutkulu yazıları, Vladimir Putin eleştirisi, Rusya muhalefeti ve Rusya’nın demokratik geleceği üzerine görüşleri nedeniyle The Washington Post yazarı Vladimir Kara-Murza ödüle değer görüldü.

Eleştiri: Çağdaş sinema deneyimini yansıtan, zengin çağrışımlara sahip ve türü kapsayan film eleştirisi nedeniyle Los Angeles Times'tan Justin Chang'a verildi.

Editöryal yazı: Washington Post'tan David E. Hoffman, dijital çağda otoriter rejimlerin muhalefeti nasıl bastırdığına ilişkin "ilgi çekici ve iyi araştırılmış" dizisiyle editoryal yazı dalında ödül kazandı.

Resimli habercilik ve yorum: The New Yorker'den Medar de la Cruz, New York'taki Rikers Adası hapishanesindeki mahkumları konu alan resimli habercilik ve yorum dalında ödül kazandı.

Son dakika haber fotoğrafçılığı: Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı ve sonrasında İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı savaşın ilk haftalarını belgeleyen fotoğraflar nedeniyle Reuters’ın fotoğraf ekibine bu dalda ödül kazandı.

Hikaye fotoğrafçılığı: Güney Amerika’dan ABD'de sınırına doğru olan göçü ve mültecilerin zorlu yolculuğunu anlatan fotoğraflar nedeniyle Associated Press'in fotoğraf ekibi bu dalda ödüle değer görüldü.

Pulitzer Ödülleri Macar asıllı Amerikalı gazeteci ve gazete yayıncısı Joseph Pulitzer'in 1911'de ölümünün ardından Columbia Üniversitesi'ne bıraktığı vasiyet üzerine oluşturuldu. Vasiyetinin bir kısmı 1912 yılında Gazetecilik Okulu'nun kurulması ve ilk kez 1917 yılında verilmeye başlanan Pulitzer Ödülleri'nin oluşturulması için kullanılmıştı. 18 üyeden oluşan Pulitzer Kurulu, ABD'deki medya kuruluşlarından önde gelen gazeteci veya haber yöneticilerinin yanı sıra beş akademisyen veya sanatçıdan oluşuyor. Columbia'nın gazetecilik okulunun dekanı ve ödüllerin yöneticisi ödüllerin belirlenmesinde oy hakkına sahip değil.

(HA)