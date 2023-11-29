İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, Sinan Gündoğdu’nun 20 Nisan 2020’de kaldığı Pendik Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde darp edilmesi üzerine açılan davaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Otizmli birey bakımevinde bahçeye bağlandı

Üç yıl süren yargılama sürecinde mahkeme davayı, “kasten basit yaralama" olarak ele aldı ve 2 bin 700 TL para cezası ile kapattı.

"Eksik tahkikat"



Derneğin yaptığı açıklama şöyle:

"Sizlere 20/04/2020 tarihinde bakanlığa bağlı bir bakım merkezinde yaşanan ve üyemiz Ayfer Özdemir'in oğlu Sinan Gündoğdu'nun mağduru olduğu bizim açımızdan 'işkence, eziyet, görevi ihmal, suça yardım etme' gibi hukuki kavramlarla tanımlanması ve ele alınması gereken ancak adalet sistemimizin 'kasten basit yaralama' olarak ele aldığı ve 2700 TL para cezası ile kapattığı davamız hakkında bilgi vermek istiyoruz.



"Bu sonuç, bizler için otizm adına açık bir 'cezasızlık' örneğidir. Mahkemenin eksik tahkikatla, 3 yıl süren bir yargılama boyunca dosya içindeki kamera görüntüleri ve resmi belgelerde çocuklarımızın bu kurumda 'sabitleme' adı altında bağlandığının, dolayısıyla ortada bir işkence suçunun da varlığının açık olmasına, sanığın dahi talep etmesine rağmen hiçbir tanık dinlemeksizin duruşmaya katılan onlarca annenin gözünün içine bakarak bu cezayı vermesi yani aslında Sinan Gündoğdu'ya yapılanları 'cezasız' bırakması gerçeğini sizlere ve tüm kamuoyuna bildirmek görevimizdir.



"Bizler çocuklarımızın bizden sonraki koşulları, nasıl bir yaşamları olacağını düşünerek, 'bugün bile böyle olaylar yaşanıyorsa bizden sonra neler olacak kim bilir' diye endişelenerek yaşıyoruz ve bunları düşündükçe bizim gözümüze uyku girmiyor.



"Bu davanın da otizmli bireylere dair tüm çabalarımızın da gelip takıldığı yere adalet oluyor. Bizler adalet istiyoruz, bize hak ettiğimiz adalet sağlanana kadar otizm davamızın peşini bırakmayacak, tüm sorumluların yargılanması, gerekli cezaları alması ve bu sistemlerin insan onuruna yakışır bir noktaya ulaşması için ne gerekiyorsa yapacağız."

"İtiraf edildi"

Aynı zamanda derneğin de avukatlığını yapan Sedef Erken de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Bu yargılama 3 yıldır sürüyor, kamera görüntüleri mevcut, sanığın Sinan'ı yerde dizlerinin üstünde sürünür vaziyette kendini savunmaya çalışırken sürüklediği, defalarca tokatladığı ortada, yanında birkaç kişi daha var, görüntülerde bir tanesi koridordaki kamerayı işaret ederek tuvaleti gösteriyor, bizim çıkardığımız sonuç ‘kameraya yakalanma tuvalete götür’ mesajı verdiği. Tutanaklar mevcut, çocuğun bağlandığı ikrar ediliyor, bu bağlama konusunu duruşmada ben soru olarak yönelttiğimde detaylarıyla itiraf edildi, o dönem bu kurumda medikalden kemer alarak esas duruş halinde kol ve bacaklarından bu çocukları bağladıkları artık daha nasıl ispat edilsin. Yani eziyet ve hatta işkence suçu açık, ispatlı, sanığın kendi ikrarı var, bakanlık bile suçun hafifletilmemesi gerekli cezanın verilmesi taleplerini ifade etti dava süresince...

"Peki sonuç ne oldu dersiniz? Mahkeme ona yaz buna yaz rapor iste şu bu dedi, sanık da talep ettiği halde o gece orada görev yapan tek bir kişiyi, şahidi, kurumun tek bir sorumlusunu dinlemeden, ifadesini almadan 3 sene boyunca oyalandı oyalandı oyalandı, dün 2700 TL para cezası verip dosyayı kapattı. Özetle bu ülkedeki bir bakım merkezinde bir otistik bireyin işkence görmesi, eziyete uğramasının cezası 2700 TL'dir. Mahkemenin 3 sene boyunca yaptığı yargılamanın sonucu "Türk Milleti Adına" diye kararın başına koca koca yazılarla yazıp vardığı sonuç budur. Hepinizin adına verdikleri ceza da budur. Ama and olsun ki bu iş burada bitmedi, ömrümüzün tamamını da otizm davamızla geçirmemiz gerekse bu işin peşini bırakmayacağız, çocuklarımızın hakkını sizin bu sözde adalet sisteminizden söke söke çatır çatır alacağız, bu daha başlangıçtı." (AÖ)

