“Bu sıradan bir komşu cinayeti değil, nefret saikiyle işlendi"

Kürt olduğu için husumet güttükleri iddia edilen komşularının öldürdüğü Hazal Delal Gencer ve ağır yaralanan eşi Vedat Gencer davasında sona geliniyor.

Delal Gencer’i bıçaklayarak öldüren Hasan ve Meryem K. çiftinin yargılandığı davada, savcılığın esas hakkındaki mütalaayı sunması bekleniyor. Karar duruşması 15 Ekim’de Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Sanıklardan Hasan K., “kadına karşı kasten öldürme” ve “insan öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklu, eşi Meryem K. ise “azmettirme” suçlamasıyla adli kontrol tedbiri altında tutuksuz yargılanıyor.

29 Eylül 2024 sabahının erken saatlerinde Ankara Polatlı’da yaşayan Hazal Delal Gencer (33) ve eşi Vedat Gencer, her pazar olduğu gibi bağ evine gitmek üzere evlerinden çıktı. Ancak apartmanlarının karşı kaldırımında, uzun süredir husumet yaşadıkları üst kat komşuları Hasan ve Meryem K.’yi beklerken buldular.

Vedat Gencer, olası bir tartışmayı önlemek için Hasan K. ile konuşmak istedi. Ancak K., hiçbir uyarı ya da konuşma olmadan bıçağını çekip Gencer çiftine saldırdı. Vedat Gencer beş bıçak darbesiyle yere yığıldı; ardından Hazal Delal Gencer dört bıçak darbesi aldı. Yaralardan ikisi ölümcüldü. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Olay, çiftin çocuklarının gözü önünde gerçekleşti. Hazal Delal Gencer’in küçük oğlu, anne babasını korumaya çalışırken elinde bıçakla dışarı koştu. Bu anlar apartman güvenlik kameralarına yansıdı.

Uzun süredir süren husumet

Gencer ailesi ile K. çifti arasında uzun zamandır süren bir komşuluk çatışması bulunduğu, dosyadaki beyanlara yansıdı. Aile, özellikle Meryem K.’nin sürekli olarak alt kattaki Gencer ailesini rahatsız ettiğini, çamaşırlarına kirli su döktüğünü, eşyalarını çırptığını ve sık sık tartışma çıkardığını belirtti.

Hazal Gencer’in ailesi, bu davranışların tesadüf olmadığını, Meryem K.’nin “Ben bu Kürdü burada barındırmayacağım” gibi ayrımcı ifadeler kullandığını aktardı. Ancak bu iddialar, tarafsız tanıklar tarafından desteklenmediği gerekçesiyle mahkeme tarafından sınırlı biçimde dikkate alındı

Olaydan bir gün önce, 28 Eylül’de taraflar arasında yeniden tartışma yaşandığı; o gece ise sanıklar K. Çifti arasında beş kez yapılan ve toplamda 46 dakika 44 saniye süren uzun bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği tespit edildi. Savcılık, bu görüşmeyi azmettirme şüphesi açısından önemli bir delil olarak değerlendirdi.

Kadın sanığın savunması tartışma yarattı

Sanıklardan Meryem K., eşi Hasan K.’yı engellemeye çalıştığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Ancak Vedat Gencer’in kanının kendi ellerine bulaşması ve bazı tanık ifadeleri, bu savunmanın çelişkili olduğunu ortaya koydu.

Kadın sanık, adres gizliliği kararıyla duruşmalara uzaktan katılıyor.

Hazal Gencer’in ailesi, kadın sanığın serbest olmasının tanıklar üzerinde baskı kurma riski taşıdığını savunuyor. Mahkeme ise bugüne kadar sanığın tutuklanması talebini reddetti.

"Kürt kimliği nedeni ile yıldırılmış olabileceği iddiası var"

Ailenin avukatı Zelal Nur Ünal, davanın kamuoyunda yalnızca bir “komşu kavgası” olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı:

“Bu, alelade bir komşuluk tartışması değil. Bir kadın öldürüldü; Kürt kimliği nedeniyle sistematik olarak yıldırılmış olabileceği iddiası var.”

Ünal, toplumun ve kadın örgütlerinin davayı yakından izlemesi gerektiğini belirtti

“Hazal’ın ölümünde rol oynayan herkesin cezalandırılması için kamuoyunun desteğini istiyoruz” dedi.

Ailenin avukatı Ünal, davanın kamuoyunda yalnızca bir “komşu kavgası görülmemesi gerektiğini” belirtti.

Karar 15 Ekim’de

Savcılığın mütalaasını duruşmada açıklaması beklenirken, Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 Ekim’deki duruşmada kararını açıklaması öngörülüyor.

Aile, iki sanığın da cezalandırılmasını bekliyor. Ancak avukat Ünal, “Öncelikle talebimiz dahli olan herkesin cezalandırılması, bununla birlikte elbette tutuklu yargılama” diyor.

(EMK)