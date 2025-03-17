"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?"

2680 katılımcı ile Cati anket yöntemi ile 5 ile 14 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP, oy oranını arttırdı. Bursa ve Malatya'da ise AKP önde.

ORC araştırma şirketi tarafından İstanbul'da 2680 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre CHP yüzde 33 oranıyla ilk sırada yer alırken AKP yüzde 30,4 ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul'da DEM Parti yüzde 7,5, MHP yüzde 5,3, Zafer partisi yüzde 5,1, Yeniden Refah yüzde 4,1 ve İYİ Parti yüzde 3,8'lik oy oranını yakaladı.

Ankara'da 1960 katılımcı ile yapılan araştırmada CHP yüzde 34,8 ile birinci sırada yer alırken AKP yüzde 29,1 de kaldı. Ankara'da MHP yüzde 8,9, İYİ Parti yüzde 6,2, Zafer Partisi yüzde 5,9, Yeniden Refah yüzde 3,7 ve DEM Parti yüzde 3,3'lük oy oranına sahip oldu.

CHP'nin kalelerinden olan İzmir'de1710 katılımcı ile görüşüdlü. Araştırmaya göre, CHP yüzde 44,4 lük oy oranının yakaladı. AKP ise yüzde 22,8 ile CHP'nin yarısı kadar bir oy oranına ulaşabildi. DEM Parti yüzde 7,8, İYİ Parti yüzde 7,5, MHP yüzde 4,2 ve Zafer Partisi yüzde 3,7 'yi yakalayabildi.

Bursa'da 1530 kişi ile yapılan araştırmaya göre AKP yüzde 34,5, CHP yüzde 29.1'lik oy oranına ulaştı. MHP yüzde 7,4, İYİ Parti yüzde 6,5 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 5,2'lik oranı yakaladı.