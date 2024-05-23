Bu Pazar seçim olsa "Kararsızlar" birinci parti

Özer Sencar'ın Metropoll Araştırma şirketinin, 17 Nisan'da 2531 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması seçmenlerin 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden yaklaşık bir yıl, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden 15 gün sonra AKP'yi Türkiye'nin yönetiminden indirme ve CHP'yi başa geçirme eğiliminin güç kazanmakta olduğunu gösteriyor.

Özer Sencar, anketle ilgili kendi görüşünde bu göstergeleri şöyle yorumluyor: "Bu tablo ve grafiğin söyledikleri: 1. Yerel seçimden 15 gün sonra yapılan bu araştırmada kararsız-protest- CY [cevapsız] kitlesinin %34’e yaklaşması çok önemli. Büyük seçim başarısında[n] sonra özellikle CHP için. 2. AKP 22 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar düşük oy oranını gördü."

Kararsızlar birinci parti

Yerel seçimlerin hemen ardından yapılan ankette "kararsızlar"ın 2023 genel seçimlerinden önce de anketlere sıkça yansıdığı gibi en geniş seçmen grubunu oluşturdukları görülüyor. "Kararsızlar" dağıtılmadan önce CHP ve AKP'nin desteği yüzde 20'lerde seyrederken bu iki partinin oy toplamıyla "Kararsızlar"ın oylarının birbirine oldukça yaklaşmış olması, önümüzdeki bir kaç yıl boyunca iktidar ve ana muhalefetin politikalarının, büyük bölümü AKP'den uzaklaşanlardan oluşan bu kitleyi kazanmaya odaklanacağına işaret ediyor.

DEM Parti hala üçüncü güç ama...

Öte yandan anket sonuçları, DEM Parti'nin hala "üçüncü büyük güç" konumunu korumakla birlikte 2023'ten bu yana yüzde 10'nun altına çakılmışlığını sürdüre geldiğini de gösteriyor. DEM Parti'nin 2015'te kazanmış olduğu Türkiye'nin tamamına seslenme kapasitesinde 2018'de başlayan duraksamanın 2023'ten bu yana gerilemeye dönüşmüş olması, siyasal tabloda AKP'nin düşüşü ve CHP'nin yükselişi kadar önem taşıyor. Kürt Sorunu'nda çözüm ve demokratik standartların yukarıya çekilmesi açısından en stratejik dinamik olan DEM Parti'nin yeniden 2015 çizgisini yakalayıp yakalayamayacağı genel siyasal tablonun kararlı bir biçimde demokrasi yönüne evrilip evrilemeyeceği sorusunun da yanıtı olacak.

(AEK)