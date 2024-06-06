Bu Pazar seçim olsa: CHP yüzde 33,9; AKP 31,4

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmış) şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 33,9; AKP 31,4 oy alıyor.

240 noktada 2 bin 36 kişiyle yapılan araştırmada diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yüzde 9,7

MHP yüzde 8,3

İYİ Parti yüzde 4,7

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,4

Zafer Partisi yüzde 3,7

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,2

Diğer 2,7

(AÖ)