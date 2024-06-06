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Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 10:34
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YÖNEYLEM ARAŞTIRMA

Bu Pazar seçim olsa: CHP yüzde 33,9; AKP 31,4

240 noktada 2 bin 36 kişiyle yapılan araştırmaya göre DEM Parti yüzde 9,7; MHP yüzde 8,3 oranında oy aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu Pazar seçim olsa: CHP yüzde 33,9; AKP 31,4
Fotoğraf: AA

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri (kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmış) şöyle:
Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 33,9; AKP 31,4 oy alıyor.

240 noktada 2 bin 36 kişiyle yapılan araştırmada diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yüzde 9,7
MHP yüzde 8,3
İYİ Parti yüzde 4,7
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,4
Zafer Partisi yüzde 3,7
Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,2
Diğer 2,7

(AÖ)

seçim Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi
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