Bu pazar seçim olsa CHP hala birinci parti

MetroPOLL araştırma şirketinin "Temmuz 2025 Türkiye'nin Nabzı Araştırması"nın sonuçlarına göre, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa CHP, birinci parti olarak çıkıyor ve AKP ikinci sırada kalıyor.

Araştırma kimliğine göre, MetroPOLL, Türkiye'nin 28 ilinde 17-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında 1.140 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Yanıtların değerlendirilmesine göre, kararsızlar, cevap vermeyenler ve protestocular tercihlerini belirtenler arasında orantılı olarak dağıtıldığında CHP yüzde 32,2 oyla birinci parti, AKP ise yüzde 31,3 oyla ikinci parti oluyor.



Bu sonuçlar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana iki büyük siyasi partinin konumlarının hemen hemen değişmeksizin sürmekte olduğunu gösterdi. Temmuz'da yapılmış toplam kamuoyu yoklamasının yalnızca 3'ünde AKP CHP'yi geçmiş görünüyor, diğer 12 oylamada CHP birinci parti konumunu elinde tutuyor.

Öte yandan MHP ile milliyetçilik yarışındaki iki parti İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin oy oranlarında artış görülürken DEM Parti'nin yerini koruduğu, MHP'nin ise gerilediği gözlendi.

Yeni milliyetçi partilerin oyları yükseliyor

AKP ve MHP'nin oyları gerilerken MetroPOLL'ün önceki ayda gerçekleştirdiği ankete göre üç nispeten yeni milliyetçi parti İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin toplam yüzde 16,3 oy oranına ulaştıkları gözleniyor. Üç parti de sürmekte olan çözüm sürecine karşı çıkmalarıyla biliniyor.



(AEK)