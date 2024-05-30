Bu Pazar seçim olsa CHP birinci parti olmayı sürdürüyor

Kamuoyu araştırma şirketi ASAL'ın, Mayıs genel seçim anket sonuçları, 31 Mart yerel seçimleriyle Türkiye'de siyasal partiler arasında meydana gelen güç kaymasının sürdüğünü gösterdi.

Birinci parti CHP, AKP yerinde sayıyor

"Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarına göre, 15 Mayıs 2023 seçimlerinden birinci olarak çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) artık Türkiye'nin ikinci partisi. Ana muhalefet partisi CHP'nin siyasal desteğiyse onu Türkiye'nin birinci partisi konumunda tutmaya devam ediyor.

Grafikte de görüldüğü şekilde 31 Mart yerel seçimlerinde dolaylı-dolaysız ittifaklar dolayısıyla her iki partinin aldıkları oyların bir bölümü geri dönmüş olmakla birlikte sıralama değişmiyor CHP yüzde 31,5 ile 15 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde aldığı yüzde 25,33'ün çok ilerisine geçerken, AKP, yüzde 30,6 ile Genel Seçimlerde yüzde 35,61 olan oyunun çok gerisinde kalmayı südürüyor.

DEM Parti ve Yeniden Refah önemlerini koruyor

Başka kamuoyu yoklamalarında da görüldüğü gibi DEM Parti ve Yeniden Refah 31 Mart sonrası dönemde oyunun gidişini değiştirebilecek etki gücünü elde tutan iki aktör olarak önemlerini belli ediyor. Her iki partinin güçleri Nisan sonunda yapılmış olan Metropoll araştırmasında da benzer değerlerde görünmüştü.

METROPOLL ARAŞTIRMASI Bu Pazar seçim olsa "Kararsızlar" birinci parti

DEM Parti yüzde 9,6 oy ve Kürt illerinde elinde bulundurduğu belediyelerle ve Yeniden Refah Partisi de yüzde 6'ya varan (5,7) oy oranıyla AKP'nin Kürt ve Türk muhafazakâr/mütedeyyin seçmenler üzerindeki hegemonyasını kıran iki güçü aktör olarak yeni güç dizilişleri açısından önem kazanıyor.

Araştırmanın künyesi

ASAL Araştırmanın verdiği bilgiye göre araştırmanın künyesi şöyle:



"Türkiye Genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak 18 yaş ve üzeri toplamda 2.000 kişiyle yapılmıştır. Araştırma; 0,95 güven sınırları içerisinde+/- 1,95 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Kararsızım/Sandığa Gitmeyeceğim/Geçersiz Oy Kullanacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok yanıtları orantısal olarak dağıtılmıştır."

(AEK)