Bu pazar seçim olsa: CHP birinci, AKP ikinci parti

Aksoy Araştırma, "Türkiye Monitörü" adını verdiği aylık siyasal durum anketleri kapsamında Eylül 2024 araştırma sonuçlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Aşağıda araştırma sonuçlarına ilişkin grafikte de görüldüğü gibi ilk iki sıradaki partilerin yeri değişmedi. CHP 31 Mart'tan bu yana birinci sıradaki yerini koruyor. AKP CHP'nin gerisinden geliyor.

Aksoy Araştırma'nın kararsızların dğıtılmasından sonra ortaya çıkardığı tablo

Kuruluş araştırmanın Türkiye’nin 81 ilinde yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 1537 örneklemle gerçekleştirildiğini belirtti. Buna göre CHP ve AKP arasındaki fark hata payı içinde kalıyor. İktidarın gerilemesine karşılık CHP'nin henüz hissedilebilir bir kopuşla kendisini ortaya koyamadığı anlaşılıyor.

Aksoy araştırmanın karnesi

Aksoy Araştırma'nın 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turuna yönelik öngörüleri isabetli değildi.



İlk tur sonucuna göre Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 44,8, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce: Yüzde 0,43 olarak gerçekleşmişti.



Aksoy Araştırma'nın öngörülerine göreyse, 13 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 47,9, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,5, Sinan Oğan: yüzde 5.7, Muharrem İnce: yüzde 0,8 olacaktı.

(AEK)