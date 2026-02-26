Bu Pazar seçim olsa, birinci parti "kararsızlar"

ASAL Araştırma, şubatta genel seçime yönelik anket sonucunu paylaştı. Buna göre, kararsızların oyları diğer partilere oyları oranında dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AKP yüzde 32 oyla ikinci sırada kaldı.

13-21 Şubat arasında 26 ilde 2 bin 15 katılımcıyla yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce CHP, yüzde 23,4 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise yüzde 22,5 oldu.

"Kararsız/Oy kullanmam" diyenlerin oranıysa en öndeki iki partiden daha yüksek çıktı: Yüzde 29,6.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan dağılım, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında oluşan partiler arası güç paylaşımı tablosunun iki yıl sonra değişmeden sürdüğünü gösteriyor. CHP 2023 genel seçimlerinde uğradığı yenilginin ardından 2024 yerel seçimlerinde yaptığı atakla birinci parti konumuna yerleşirken, AKP iktidardayken itildiği ikincilik konumundan iki yıldır çıkamıyor. Ancak seçmenlerin asıl büyük bölümü iki büyük partinin dışında "kararsızlar" öbeğinde kalmaya devam ediyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan güç dağılılımı tablosu şöyle:

Partiler Yüzde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 33,2 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 32,0 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 8,8 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 8,0 İyi Parti (İYİ) 5,7 Zafer Partisi (ZP) 3,6 Anahtar Parti (A Parti) 3,4 Yeniden Refah Partisi (YRP) 2,8 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1,1 Diğerleri 1,4

