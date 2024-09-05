"Bu mücadele sadece bir çevre mücadelesi değil"

Doğa savunucusu Reşit Kibar’ın Artvin’de silahlı saldırıda öldürülmesi, Kadıköy İskelesi’nde protesto edildi.
Artvin'in Cankurtaran mevkiinde, EFOR maden şirketinin ağaç kesimini engellemeye çalışan üç doğa savunucusuna dün (3 Eylül) silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda doğa savunucusu Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki kişi yaralanmıştı.
İstanbul’da ekoloji ve insan hakları örgütleri ile siyasi partiler, Çarşamba akşamı Kadıköy İskelesi’nde saldırının sermaye güçlerinin doğayı talan etme çabalarının bir parçası olduğu belirterek, emeğe, doğaya ve yaşama yönelik saldırılara karşı direniş çağrısında bulundu.
Hak savunucuları bu mücadelenin sadece çevre değil, aynı zamanda yoksul köylülerin ve işçilerin onurunu savunma mücadelesi olduğunu vurguladı.
Eylemde sık sık “Reşit Kibar ölümsüzdür” ve “AKP elini doğamızdan çek” sloganları atıldı.
“Mafyatik şirket çeteleri”
İstanbul Doğa Savunmaları’ndan Bulut Can Okuducu'nun sunduğu basın açıklamasında öne çıkan belirlemeler şöyleydi:
“Biz bu saldırıların, nereden kaynaklandığını, hangi amaçla gerçekleştiğini ve kimlerin çıkarlarını güvence altına aldığını çok iyi biliyor, sizleri tanıyoruz. Aynı iktidar ilişkileri ile bugün kuzey ormanları talana ve yağmaya açılmış neredeyse her köyümüze, her askeri alana rant gözüyle bakılarak şirketlere peşkeş çekilmiştir. Her gün yeni bir cumhurbaşkanı kararnamesi ile orman alanı olmaktan çıkartılan kuzey ormanlarımızı bir bir kaybediyoruz. Maden ve taş ocağı yağmasına karşı direndiğimizde karşımızda devletin kolluk kuvvetlerini, yargının şirketleri koruyucu yasalarını, mafyatik şirket çetelerini buluyoruz.
“3. Havalimanını, 3. Köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolunu açan, Kanal İstanbul projesini bizlere dayatan, Artvin'de Cerattepenin kalbini söken, Akbelen'i yağmalayan, bütün bir Trakya'nın verimli tarım topraklarını ve ormanlarını JES’lerle, RES’lerle yok eden, maden faaliyetleri ile sularımızı zehirleyip, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı, barınma hakkımızı da elimizden alan çetelerin ve yağmacıların karlarına kar katması için bu saldırıların önü iktidar tarafından açılmaktadır. Ama hem yaşam alanlarımızı kâr uğruna talan edip hem de yaşam savunucularının üzerine ateş açarak katleden çeteler bilsin ki; bu memleket bizim!
"Her ağacı tek tek savunacağız"
“Doğamızı, ormanlarımızı, her ağacı tek tek savunacağız. Mücadelemiz hiçbir yerde eksilmeyecek, dünden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde karşınızda duracağız. Güvendiğiniz siyasi iktidar, onun işbirlikçileri, iş makinalarınız, silahlarınız joplarınız ve kalkanlarınızla yaşam alanlarımızdan defolup gideceksiniz.
“Dostlar, bizler İstanbul Doğa Savunmaları olarak bu mücadelenin sadece bir çevre mücadelesi olmadığını biliyoruz. Bu, aynı zamanda yoksul köylünün, işçinin, emekçinin, yani halkın onurunu, yaşamını, doğasını savunma mücadelesidir.
Sermaye güçleri, halkın emeğine, doğasına ve yaşamına göz dikmiş durumdadır. Ancak unutmamalıyız ki, örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez.
“Gezi’den bu yana on yıllardır HES’lere, JES’lere, yağma ve talan politikalarına karşı direnen bir halkın mücadelesi, Reşit Kibar’ın mücadelesi, tam da bu yüzden hepimizin mücadelesidir;
onun uğruna can verdiği, sermaye işbirlikçilerine peşkeş çekilen bu ormanlar hepimizin savunması gereken ormanlardır.
“İstanbul’dan başlayarak Kuzey Ormanlarını ve memleketin her karış toprağını, suyunu, havasını Reşit Kibar gibi savunmaya devam edeceğiz.”
Ne olmuştu?
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü’deki Cankurtaran mevkiinde “Konaklamalı Mesire Alanı Projesi” kapsamında dün (3 Eylül) iş makineleri ormanlık alana girdi.
Köylüler, ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek iş makinelerine engel olmaya çalışınca projeyi yürüten şirketle bağlantılı olduğu iddia edilen Muhammet Ustabaş, köylülere silahla saldırdı.
Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar hayatını kaybederken, iki köylü hafif yaralandı.
Artvin Valiliği, saldırının ardından ‘şirket yetkilileri’ olarak nitelendirdiği Muhammet Ustabaş (42) ve Fikret M.’nin (41), olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Muhammet Ustabaş tutuklanırken, ruhsatlı tabancanın sahibi Fikret M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cankurtaran'da turizm tesisi yapmak üzere ağaç kesim ihalesini ve tesis yapma iznini alan Yunus Merttürk, Kocaeli Kartepe merkezli bir şirketler grubunu yönetiyor. Artvinli Merttürk, Kocaeli'de yaşıyor. Gülaş İnşaat, Gülaş Makine, Yapısoy Beton gibi şirketlerin sahibi olan Merttürk, AKP'ye yakınlığı ile dikkat çeken bir isim.
Saldırının ardından Yapısoy Beton, projeden çekildiğini açıkladı. (TY/AEK)