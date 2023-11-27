“Bu kış daha ılık ve yağışlı geçecek”

Küresel iklim krizi nedeniyle Türkiye genelinde bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı ve bu durum tarım, su kaynakları ve enerji sektörü üzerinde etkili oldu. Sıcaklık artışı, ülke genelinde kuraklık riskini artırdı. Su kaynaklarının azalmasına neden olan kuraklık, özellikle Türkiye'nin iç kesimlerinde daha belirgin hale geldi.

Türkiye’yi bu kış hangi hava olaylarının ve koşullarının beklediğine dair Anadolu Ajansı’na konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, "Bu sene yağış yönünden geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha iyi bir kış geçireceğiz. Mevsim normallerinden daha ılık bir kış olacak,” dedi.

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“Mevsim normallerinin üzerinde”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak, üç aylık periyotta hava sıcaklığı ve yağışlarla ilgili meteorolojik değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Yağan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu değerlendirmelerimize göre hava sıcaklıklarının, aralık, ocak ve şubat aylarında yurdumuz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Ancak bu iç kesimlerde biraz daha fazla hissedilecek. Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde bir durum söz konusu olacak.

“Geçtiğimiz hafta ve bu hafta gibi ülkemizi yağışlı sistemlerin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran aralık ayında biraz daha az olmak üzere ocak ve şubat aylarında yağış yönünden daha şanslı olunacağını değerlendiriyoruz.”

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“Bizi takip edin”

Yağan ayrıca, sosyal medyada "sorumsuz" bir şekilde "kar yağacak, kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşecek" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, genel müdürlük olarak en uygun zamanda doğru meteorolojik uyarıları yaptıklarını vurguladı.

Yağan, sosyal medyada "yanıltıcı" paylaşımlarda bulunanları uyararak şöyle dedi:

“Vatandaşlarımız bilsinler ki biz sosyal medyanın bütün platformlarında varız. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını takip etmeleri kendi faydaları açısından son derece önemli. Özellikle bu kuvvetli meteorolojik hadiselerin ardı ardına yaşandığı kasım ayının son günlerinde...” (TY)