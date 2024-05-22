“Bu karar hukuki değil siyasidir”

Kobanî davasındaki kararlar, bugün Diyarbakır’da protesto edildi.

MA’nın haberine göre, “Özgürlük ve Adalet Buluşması”nı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgür Kadın Hareketi (TJA) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) düzenledi.

“Kadınların, doğanın, halkların hakkını savundular”

DBP İl Örgütü binasında başlayan yürüyüş, 5 Haziran 2015’teki IŞİD saldırısının yaşandığı İstasyon Caddesi'nde son buldu.

Burada açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, davada verilen kararı “hukuk katliamı” olarak niteledi:

“Arkadaşlarımız otoriter rejime karşı insan haklarını, Alevilerin, ülkemizde yaşayan farklı halkların haklarını savundular. Kadınların haklarını savundular, doğayı savundular, insan hakkını savundular. Bir kuru ekmeğe muhtaç olanların hakkını savundular. Hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak savunmalar yaptılar. ‘Bizler dimdik direniyoruz, sizler de dışarıda dimdik direnin' mesajı verdiler.”

“Kürt halkından intikam alma davası”

Davada verilen hapis cezalarına karşı bir kampanya süreci başlattıklarını aktaran Hatimoğulları, “Bu karar hukuki değil siyasi karardır. Erdoğan, saray ve küçük ortağının genel merkezlerinde yazdıkları iddianamelerle yazılmış bir davadır. HDP’den, ezilenlerden, Kürt halkından intikam alma davasıdır. Bu dava düzmece davasıdır. AKP-MHP, bizlere böyle diz çöktüreceklerini sandı. HDP ve Türkiye demokrasi güçleri diz çökmedi. Bizler devrimci, sosyalist, demokrat, aydınlar olarak bir kez daha Amed’in göbeğinde sözümüz olsun ki yürüttüğümüz mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Kürt halkının mücadelesine omuz vermekten bir adım geri adım atmayacağız” dedi.

“IŞİD katliamlarının yaşandığı yerde anma”

Hatimoğulları, “Kampanyamızı Amed’de bu patlamanın gerçekleştiği İstasyon Meydanı’ndan başlıyoruz. IŞİD katliamlarının yaşandığı yerlere giderek, anma yapacağız. Bu katliamları gerçekleştirenlere karşı bizler direndik diye Kobanî iddianamesini tezgahladılar. Saldırılar gerçekleşince IŞİD ilk kez Kobanî'de yenildi. Buna bütün dünya halkı sahip çıkmıştır. Sadece Türkiye ve Ortadoğu’da değil, bütün dünyada derin izler bırakılmıştır” diye konuştu.

(AS)