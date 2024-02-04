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Yayın Tarihi: 4 Şubat 2024 11:04
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2024 11:06
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6 ŞUBAT DEPREMLERİ

“Bu karanlık günlerden hep beraber çıkacağız”

Avukat Eren Can, Gezi davası mahpuslarına seslendi: “Anılarımız, ailelerimiz, komşularımızla yaşayacaklarımız, mücadelemiz bir felaket ile yarım kaldı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Bu karanlık günlerden hep beraber çıkacağız”

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden, avukat ve insan hakları savunucusu Hatice ve Mithat Can’ın oğlu Avukat Eren Can, BirGün’ün “Dışarıdan içeriye mektuplar” serisinde yazdığı “Merak etmeyin biz hep en önlerdeyiz” yazısında, Gezi davası mahpuslarına seslendi:

“Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım;

Bu hafta, annem Hatice Can ve babam Mithat Can ile birlikte binlerce komşumuzu, kentimiz Antakya’yı kaybettiğimiz depremin, birinci yıldönümü olduğundan benim için zor bir hafta.

Bir de vekilimiz Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi ile deprem mağduru Hatay halkının iradesinin yok sayılması olan biteni daha da dayanılmaz kılıyor.

6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir sene geçmiş! Anılarımız, ailelerimiz, komşularımızla yaşayacaklarımız, birlikte mücadelemiz bir felaket ile yarım kaldı. Ali İsmail’in, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert’in mücadelesini birlikte sırtlandığımız sizler, onurumuzu dimdik korurken “içeride”, dışarda güçlü kalmak ödev gibi. Sizin hatırınıza, bu karanlık günlerden hep beraber çıkacağız, söz.

Sizinle, doğayı, yaşamı, ağacı savunurken, katil müteahhitlerin, rantçı yönetimlerin kentlerimizi talan etmesine karşı da duruyorduk. Doğal afetlere karşı önlem aldığımız doğaya saygılı bir yaşamı savunuyorduk.”

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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(AS)

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