KADIN
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 15:09 12 Şubat 2026 15:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 15:12 12 Şubat 2026 15:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Bu Kalabalığı Hatırla: Kadınlar bir araya geliyor

Belgesel serisinin 4. Bölümü olan Kürtaj Hakkı Mücadelesi, 1980’lerden bugüne uzanıyor. Kürtajın bir hak olarak tanınıp korunması için verilen çaba Ayşe Akın, Ayşe Düzkan ve Selime Büyükgöze’nin tanıklıklarıyla dinlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu Kalabalığı Hatırla: Kadınlar bir araya geliyor

Kadının İnsan Hakları Derneği, “Bu Kalabalığı Hatırla: Kürtaj Hakkı Mücadelesi” belgeselinin İstanbul lansmanı ve söyleşisi için 18 Şubat’ta herkesi bekliyor.

Belgesel serisinin 4. Bölümü olan Kürtaj Hakkı Mücadelesi, 1980’lerden bugüne uzanıyor. Kürtajın bir hak olarak tanınıp korunması için verilen çaba Ayşe Akın, Ayşe Düzkan ve Selime Büyükgöze’nin tanıklıklarıyla dinlenecek.

Kadının İnsan Hakları Derneği’nin çağrısına göre, “Bedenlerimiz, hayatlarımız ve haklarımız üzerindeki sözümüzü savunmak için verilen feminist mücadeleyi, bu mücadelenin parçası olanların tanıklıklarıyla yeniden hatırladığımız bu bölümü, belgeselin yönetmenleri Vuslat Karan ve Burcu Melekoğlu ve konuklarımızdan Ayşe Düzkan ve Selime Büyükgöze’nin katılımıyla hep birlikte İstanbul’da ilk kez izlemek ve ardından tartışmak için çok heyecanlıyız!”

Katılım için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz:

https://forms.gle/pMMAz9oEv45tXZUA8

(HO/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Bu Kalabalığı Hatırla ayşe düzkan
ilgili haberler
Uluslararası Kürtaj Mücadeleleri İstanbul’da buluştu
12 Ocak 2026
/haber/uluslararasi-kurtaj-mucadeleleri-istanbulda-bulustu-315500
Kürtaj yasaklanamaz, erişim engellenemez: İstanbul’da küresel feminist konferans
14 Ekim 2025
/haber/kurtaj-yasaklanamaz-erisim-engellenemez-istanbulda-kuresel-feminist-konferans-312530
Kaya’dan Sağlık Bakanı’na: Kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj neden yapılamıyor?
17 Temmuz 2024
/haber/kayadan-saglik-bakanina-kamu-hastanelerinde-istege-bagli-kurtaj-neden-yapilamiyor-297580
Artık kürtaj/gebeliğe son verme anayasal hak
9 Mart 2024
/haber/artik-kurtaj-gebelige-son-verme-anayasal-hak-292904
8 MART’A GİDERKEN
"Kürtaj için feminist dayanışma ağları oluşturulmalı"
6 Mart 2024
/haber/kurtaj-icin-feminist-dayanisma-aglari-olusturulmali-292767
