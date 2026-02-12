Bu Kalabalığı Hatırla: Kadınlar bir araya geliyor

Kadının İnsan Hakları Derneği, “Bu Kalabalığı Hatırla: Kürtaj Hakkı Mücadelesi” belgeselinin İstanbul lansmanı ve söyleşisi için 18 Şubat’ta herkesi bekliyor.

Belgesel serisinin 4. Bölümü olan Kürtaj Hakkı Mücadelesi, 1980’lerden bugüne uzanıyor. Kürtajın bir hak olarak tanınıp korunması için verilen çaba Ayşe Akın, Ayşe Düzkan ve Selime Büyükgöze’nin tanıklıklarıyla dinlenecek.

Kadının İnsan Hakları Derneği’nin çağrısına göre, “Bedenlerimiz, hayatlarımız ve haklarımız üzerindeki sözümüzü savunmak için verilen feminist mücadeleyi, bu mücadelenin parçası olanların tanıklıklarıyla yeniden hatırladığımız bu bölümü, belgeselin yönetmenleri Vuslat Karan ve Burcu Melekoğlu ve konuklarımızdan Ayşe Düzkan ve Selime Büyükgöze’nin katılımıyla hep birlikte İstanbul’da ilk kez izlemek ve ardından tartışmak için çok heyecanlıyız!”

Katılım için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz:

https://forms.gle/pMMAz9oEv45tXZUA8

