“Bu hikâye çocukların Dünya’nın bir parçası oldukları inancına dayanıyor”

BİA Çocuk Kitaplığı bu hafta evlerinize, Yeni İnsan Yayınları’ndan Pamela Bravo imzasıyla çıkan Gabriela Lyon’un resimlediği ve Şükran Timur’un Türkçe’ye çevirdiği “Sürdürülebilirlik” ile konuk oluyor.

11 yaşında bir kızın yaşamcıl olan bu gezegene sahip çıkma hikayesini anlatan kitap, özenli bir hayatın ve sürdürülebilir bir düzenin yolunu işaret ediyor. Şili’li yazar ve yayıncı Pamela Bravo yalın anlatımı ve bütüncül bakış açısıyla sürdürülebilirlik, iklim krizi veya ekoloji mücadelelerine çocuk odaklı bir perspektif sunuyor.

Bravo ile bu perspektifin motivasyonunu, 11 yaşındaki Pla’nın hikayesini ve eko-politik anlamda kurulabilecek bir idealin yöntemlerini konuştuk.

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI İki küçük canavar seni kendine davet ediyor, uğramaz mısın?

"Hikâyenin kaynağı bir çocuğun evren ve doğa ile ilişkisi"

Pla’nın doğa ile ilgilenmeyi misyon hâline getirdiği bu hikâye hangi motivasyondan doğdu? Çıkış noktası bir çocuğun evrenle kurduğu ilişki diyebilir miyiz?

Günümüzde "doğa biziz" fikri giderek yaygınlaşıyor çünkü kendimizi çevremizdeki doğadan ayırıyor, kendimizi onun merkezine veya dışına yerleştiriyoruz. Hikâyenin arkasındaki motivasyon, çocukların dünyayla, yeryüzüyle nasıl doğal bir bağ kurduklarını gözlemlemekten geliyor.

Gezegeni soyut bir şey olarak görmüyorlar; onu doğrudan hissediyorlar: rüzgâr, ağaçlar, hayvanlar, gökyüzü. Çocukların evrenle veya Dünya ile (ki bu sonsuz Evren'in bir parçası olarak yaşadığımız gezegendir) içgüdüsel bir ilişkisi vardır ki yetişkinler bunu sıklıkla unuturlar.

Pla'nın doğaya özen gösterme misyonu bu basit ve gerçek bağdan kaynaklanıyor. Hikâye, çocukların Dünya'dan ayrı değil, onun bir parçası oldukları inancına dayanıyor. İşte bu yüzden onların duyarlılığı, merakı ve hayret etme kapasiteleri başkaları için güçlü bir ilham kaynağı olabilir.

Yani evet, hikâye bir çocuğun evren ve doğa ile doğal ilişkisi fikrinden kaynaklanıyor. Bu, biz yetişkinlerin biriktirdiği gürültüden uzak, dürüst ve duygusal bir ilişki.

Pamela Bravo'nun Türkiye'de düzenlenen imza günü

“Sürdürülebilirlik”i bir çocuğun gözünden anlatmak için hangi adımları takip ettiniz? Çocuklara bir çocukla bunu anlatmak için nasıl bir hazırlık süreci oldu?

Gerçek şu ki, kitap oldukça organik bir şekilde gelişti ve özel olarak organize edilmedi. Ders verme, atölye çalışmaları ve çevre mesajını ilettiğim diğer platformlardaki (iki podcast ve bir YouTube kanalı) deneyimlerimden doğal olarak ortaya çıktı. Şimdi daha derinlemesine düşünmem gerektiğine göre, bazı noktaları uyguladığımı söyleyebilirim, örneğin:

1. Sadeliğe dönüş. Karmaşık çevresel terminoloji kullanmak yerine, günlük anlara odaklandım: bir bitkiye bakmak, suyu israf etmemek, sahilden çöp toplamak. Çocuklar soyut kavramlardan ziyade eylemleri daha iyi anlıyorlar. Ancak karbon döngüsü, su döngüsü ve geri dönüşüm gibi bugün sıkça duyduğumuz kavramlar da açıklanıyor. 2. Dünyaya onların duygusal bakış açısından bakmak. Bir çocuk için sürdürülebilirlik bilimsel bir tanım değildir. Bir duygudur: Kırılgan bir şeye bakmak, sevdiklerini korumak, israf etmek yerine paylaşmak, daha iyi bir yarın hayal etmek. Bu onların doğasında var ve itiraf etmeliyim ki benim de doğamda var. Dünyada genellikle safça davranırım, insanlara inanırım, bazen fazla güvenirim (genel olarak hayatımda olumsuz deneyimlerden çok olumlu deneyimler yaşadım ve bu da beni haklı çıkarmaya devam ediyor), iyimser ve minnettar bir insanım ve hayatın beni yönlendirmesine izin veririm. Yüzeysel bir şey olarak algılanabilir ancak gerçekte bundan çok daha derindir ve bu durumda belki de bir çocuk beni bir yetişkinden daha iyi anlar. 3. Çocuklarla konuşmak için bir kız düşünün. Bu durumda, şu anda 15 yaşında olan yeğenimi düşündüm. Pla bir süper kahraman değil. Kendini kolayca özdeşleştirebilen, öğrenen, hata yapan ve sorular soran bir kız. Gezegeni tek başına kurtarmıyor, başkalarını da kendisine katılmaya davet ediyor. Sürdürülebilirliği Pla aracılığıyla açıklamak; mesajı erişilebilir, doğal ve sıcak kılıyor.

BİA ÇOCUK KİTAPLIĞI Çocuklara yaşam hakkını anlatan bir köpek: Şans

Pla'nın gezegeni: Merak, saygı ve empati

Kitap okurlara sürdürülebilir bir yaşam için hangi yolları işaret ediyor? Özetle Pla, hayalindeki gezegen için bugünün çocukları ve yetişkinlerine ne anlatmaya çalışıyor?

Kitap, doğayı hafife almak yerine onu fark etmek gibi basit ama güçlü yollar sunuyor.

Özen, ışıkların kapatılması, hayvanlara saygı gösterilmesi, tüm yiyeceklerin tüketilmesi (örneğin gıda israfı krizi), bisiklete binilmesi ve sorumlu bisikletçiler için hazırlanan kılavuza uyulması, atık üretiminin önlenmesi vb. gibi küçük günlük eylemlere rehberlik ediyor. Örnekler çok ve çeşitli.

Topluluk üzerine düşünmek, sürdürülebilirliğin bireysel bir görev değil, birlikte yaptığımız bir şey olduğunu anlamak. Empati, gezegeni korkudan değil, sevgiden korumak ve ona özen göstermektir. Pla'nın mesajı, sürdürülebilir bir yaşamın fedakârlığa değil, bağlantıya dayandığıdır.

Onun "hayalindeki gezegen", insanların yalnızca doğayla değil, birbirlerine karşı da merak, saygı ve empatiyle yaşadığı bir gezegendir.

Sürdürülebilirlik - Pamela Bravo (Çev. Şükran Timur) (Çizer Gabriela Lyon) (sayfa 84)

Pla’nın yolculuğu biraz da yazarın yolculuğu gibi. Eko – politik anlamda siz nasıl bir dünya düzeni tahayyül ediyorsunuz?

Hikâyenin altında yatan eko-politik dünya görüşü, bir kurallar veya ideolojiler sistemi değildir. Kültürel bir dönüşümdür: tüketimden bakıma, rekabetten iş birliğine, bireyselcilikten topluluk ve dayanışmaya, güçten toplumda ve yönetimde sorumluluğa.

Çevresel değerlerin çocukluğun sonunda öğrettiğimiz bir şey değil, en başından itibaren günlük yaşama ördüğümüz bir şey olduğu bir dünya hayal ediyorum.

Siyasi kararların doğanın sınırlarına saygı duyduğu ve toplumsal mutluluğun sahip olduklarımızla değil, kim olduğumuzla ve gezegende nasıl birlikte yaşadığımızla ölçüldüğü bir dünya.

Pla'nın ve benim yolculuğum, çevrenin bir "sorun" değil, refahımızın ve insanlığımızın temeli olduğu bir geleceğe işaret ediyor.

Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?

Son olarak kitabın kendi ülkeniz ve başkaca ülkelerdeki karşılığı nasıl oldu?

Kitap çok iyi karşılandı ve bundan dolayı minnettarım. Amerika Birleşik Devletleri'nde, okullarda ve halk kütüphanelerinde dağıtılmak üzere kitabın İspanyolca versiyonunun 6.000 kopyasını sattık. Şili'de ise, kitabı satın alıp çalışanlarına yaklaşık 1 dolar karşılığında vererek eğitim ve edebiyata erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen bir vakfa 7.000 kopya sattık. Ayrıca, Şili ve Latin Amerika'da kitap üçüncü baskısını yaptı ve Şili ile birlikte Arjantin, Uruguay, Kolombiya ve Meksika'da da dağıtımı yapılıyor. Eser ayrıca Korece, Çince ve şimdi de Türkçeye çevrildi.

Kitap hakkında birkaç anekdotum var. Bunlardan en dokunaklı olanı, Şili Eğitim Bakanlığı'nın okuma planı kapsamında yazarların okullarda ücretli konuşmalar yapmaya davet edilmesi.

İki yıl üst üste katılma ve toplamda yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı dört eğitim kurumunu ziyaret etme fırsatım oldu. Her birinde, kız ve erkek çocuklarının kendi elleriyle benim için yaptıkları kitap ayracı, saksı ve küçük bitkiler gibi birçok hediye aldım. Ancak yaklaşık 100 öğrenciyle (genellikle 7-9 yaşları arasında) yaptığım bir konuşmadan sonra, bir öğrenci bana sarılıp sarılamayacağını sordu.

Yaklaşırken, diğerlerinin çoğu yanıma gelip bana topluca sarıldılar. O kadar heyecan vericiydi ki inanamadım ve bugün bile bunu düşünmek beni hâlâ etkiliyor.

(NÖ/EMK)