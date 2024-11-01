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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 12:21
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Bu hafta yedi film vizyona girecek

Coralie Fargeat imzalı, başrollerini Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in paylaştıkları "Cevher" izleyici ile buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu hafta yedi film vizyona girecek
"Cevher" filminden bir kare.

Sinema salonlarında bu hafta komediden, dramaya, aksiyondan korku türüne üçü yerli yedi film vizyonda olacak.

Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödülünü kazanan Coralie Fargeat imzalı, başrollerini Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in paylaştıkları "Cevher" izleyici ile buluşacak.

Demi Moore'un başrol oyuncularından olduğu yapım, izleyiciye yaşlanma korkusu ve mükemmellik takıntısına dair bir eleştiri sunuyor.

Dram ve korku unsurlarını bir arada barındıran film, yaşlanan bir Hollywood oyuncusu ve aerobik eğitmeni olan Elisabeth Sparkle'ın gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvurmasıyla gelişen olaylar etrafında şekilleniyor.

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"Yandaki Oda”

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar imzalı "Yandaki Oda" iki yakın arkadaşın hikâyesini odağına alıyor.

Tilda Swinton ve Julianne Moore'un başrollerini paylaştığı dram türündeki film, hayat şartları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan savaş muhabiri Martha ile ünlü romancı Ingrid'in yıllar sonra tekrar bir araya gelişini konu ediniyor.

Julianne Moore'un kansere yakalanan arkadaşının mücadelesine ortak olurken izleyicinin karşısına çıktığı film, Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan" ödülüne layık görülmüştü.

"Anora"

Mikey Madison, Mark Eydelshteyn ve Yuriy Borisov'un rol aldığı "Anora" filmi, romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Sean Baker'ın yönetmenliğini yaptığı film, Brooklyn'li bir kadının Rus bir oligarkın oğluyla yaşadığı sorunlu aşkı konu alıyor.

Cenk Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği "İllegal Hayatlar: Meclis", bir grup arkadaşın kurdukları LMKP adlı siyasi partinin yanlışlıkla meclise girmesi sonucu kendilerini yeni bir dünyanın içinde bulmalarını anlatıyor.

"Kampta", "0000 Kilometre" ve "Sijjin" de bu hafta izleyici ile buluşacak diğer filmlerden. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
cannes film festivali vizyondaki filmler cevher pedro almodovar
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