Bu hafta Meclis gündeminde ne var?

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi, 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

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Düzenlemenin kapsamı

Düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesini, varlıkların nasıl satılacağını, yatırımcılara hangi koşullarda ödeme yapılacağını ve fon kayıp ve zararının sorumlulardan nasıl geri alınacağını kapsıyor. Teklifin bir sonraki hafta Genel Kurul'da gündeme alınması bekleniyor.

Düzenlemeye göre, "fon pay sahipliği" tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından MKK, Takasbank, TEFAS, portföy saklama ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları mutabık hale getirilerek fon ve hesap bazında tespit edilecek. Fonların tasfiyesi SPK'nin gözetim ve denetiminde yürütülecek olup, kurul tasfiye sürecinin aşamalarını, varlıkların nakde çevrilmesini, değerleme esaslarını, ödeme ve dağıtım usullerini belirlemeye yetkili kılınacak. Teklif kapsamında net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

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Net yatırım

İlk ara ödeme, endeksleme uygulanmamış net yatırım tutarıyla sınırlı tutulacak ve para piyasası niteliğindeki fonlar hariç olmak üzere fonun önceki gün sonu hesaplanan toplam değerini aşamayacak. Yatırımcılara yapılacak ödemeler fonun mevcut varlıkları ile geri kazanılan değerlerden karşılanacak olup, nihai tutar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlenen piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarını işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmayacağı öngörülüyor.

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KİT denetimleri ve genel kurul gündemi

Öte yandan TBMM KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını incelemeye başlayacak. Komisyonda bu hafta Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün hesapları ele alınacak.

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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşmelerine geçen hafta geçilemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi ele alınacak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na iki üye seçilecek. Ayrıca Türkiye ile BM-Habitat arasında bölge ofisi kurulmasına ilişkin anlaşma teklifi de Genel Kurul gündeminde yer alıyor. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 13 Ekim Salı günü başkanvekili seçimi için toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri "Türkiye-AB İlişkileri" konusunda sunum yapacak. Siyasi partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

(FY)