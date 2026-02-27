Bu hafta biamag’da

Tuğçe Yılmaz editörlüğünde hazırlanan bu haftaki biamag’da, sosyal medyanın duyguları nasıl şekillendirdiği, Batı Ermenicesini odağına alan Hantibum Festivali, çocuklara Ladino’yu sevdirecek “Los Dichos de los Grandes a los Chikos – Küçüklere Deyişler” kitabı, göçmenler, barış süreci, Yeşil Papağanlar, sağlamcılık eleştirisi ve film festivalleri öne çıkıyor.

biamag’da yer alan yazı ve söyleşiler, güncel politik gerilimleri ve bunlara eşlik eden düşünsel ile estetik üretimleri birlikte değerlendirmeye davet ediyor.

Ali Eren Demir, sosyal medyanın ve dijital akışın duyguları nasıl seçip şekillendirdiğini tartıştı: “Penguene üzülen, tavuğa ağlayan, maymun videosunu paylaşan milyonlarca kullanıcının yaşadığı şey sahte bir duygu değil elbette.”

Nalin Öztekin, “Los Dichos de los Grandes a los Chikos – Küçüklere Deyişler” kitabını, kitabın küratörü Beti Özsezikli ile konuştu.

Tuğçe Yılmaz, Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği ile 1 Mart’ta başlayacak olan ve Batı Ermenicesini odağına alan “Hantibum Festivali”ni konuştu: “Ermenistan dışında en çok Ermeni okulu İstanbul’da ve bu durum, Batı Ermenicesinin hâlâ daha başkentinin İstanbul olduğu anlamını taşıyor; bu da diasporadan gelenler için ayrı bir manevi öneme sahip.”

Halis Ulaş, Özgürlük Heykeli’nin serüvenini yazdı: “Bartholdi’nin düşlediği ışık Mısır’dan Asya’ya ulaşamadı belki; fakat bugün o ışık Amerika Birleşik Devletleri’nden tüm dünyaya yayılıyor. Özgürlüğü müjdeleyen bir meşaleden çok, gökyüzünü yaran savaş uçaklarının kanatlarına bağlanmış bir fosfor kıvılcımı gibi dolaşıyor.”

Özgür Erbaş, kelimelerin kökenini irdeleyerek Farsça kursunda deneyimlediği “huzursuzluklara” dikkat çekti.

Ercan Jan Aktaş, küresel sağın yükselişte olduğu bir dönemde Bask Ülkesi’nin göçmenlere nasıl bir “yuva” sunduğunu kaleme aldı: “Teritoryal olarak iki devletin işgalinde yaşayan Bask her zaman göçmenlerin dostu oldu.”

Aykan Sever, “Halk Adamı - Muharrem Düzova (Necdet) ile 1970'lerde Devrimci Mücadele” kitabı üzerinden biyografi yazmanın ne anlama geldiğini irdeledi.

Özlem Aydın, Ankara’daki istilacıyı, “Yeşil Papağan”ı yazdı: “Bugünden sonra senin için de korkacağım Yeşil Papağan.”

Şeyhmus Diken, Yaşar Kemal’in ölüm yıldönümünde, “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın birinci yılı üzerine kaleme aldı.

Burak Sarı, Metin Şentürk örneği üzerinden tüm körlerin genellemeye tabi tutulmasını ele aldı: “Metin Şentürk’e ilgili video yüzünden kızanların çoğu Metin Şentürk’ü değil, körlüğü hedef almış: ‘Kör zaten, dünyadan haberi yok’.”

Murat Türker, 28. Selanik Uluslararası Belgesel Festivali’nin programında öne çıkan yapımları paylaştı.

Dinleme önerisi: Dame veneno - Los Chunguitos

(TY)