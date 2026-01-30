Bu hafta biamag’da

Nalin Öztekin editörlüğündeki bu haftaki biamag’da; LGBTİ+’ların görünürlüğüne ilişkin anlatılar, çocuk edebiyatının “önce kendimize sarılmamız gerektiğini” hatırlatan halleri, beden, inşa ve tarih düzleminde sanatın yaratımı ile Kürtlere her ayrımcılıkla birlikte hatırlatılan kardeşlik hukuku zeminindeki tartışmalar bir araya geliyor.

Güncel politik tartışmalara hicivli bir köşeden eğilen ve yer yer nokta atışı saptamalar yapan politikadan, kültür sanata uzanan yazılar farklı pencereleri birbirine açarken sizi de düşünsel bir yolculuğa çağırıyor.

Yıldız Tar, Justin Torres’in deneysel romanı Karartmalar’ı inceleyerek, LGBTİ+’lara yönelik algıyı ideolojik bir perspektiften değerlendirdi.

Gönül Ekici, BİA Çocuk Kitaplığı için Anna Llenas'ın okurlarını iç sesine kulak vermeye çağıran "İçimdeki Mücevher" kitabını yazdı. Ekici kitabın okurlarını kendilerini başkalarıyla kıyaslamadan, onaylanma ihtiyacı hissetmeden, iç sesini dinlemeye davet ettiğini anlattı.

Özgür Erbaş, Türkiye’nin tarihine ve geleceğine hicivli bir yerden bakarak astrologlara seslendi: Akrep miyiz, oğlak mıyız, aslan mıyız? Neyiz biz? Kaderimiz, haritamız hangi gezegenin, hangi yıldızın hakimiyetinde bilmek hakkımız!

Ekrem Buğra Büte, Kleber Mendonça Filho’nun yeni filmi Gizli Ajan’ın Brezilya’daki cunta rejiminin gündelik kodlarını kriminal bir düzenin ifşası haline nasıl getirdiğini ve sineam evrenindeki karşılığını yazdı.

Vesime Itır Demir, İsmet Doğan’ın sanat pratiğinde sıklıkla karşımıza çıkan aynaların, sanat üretiminin zahir ve batın hallerinde nasıl metaforlaştığını ele aldı.

Yekta Armanc Hatipoğlu, Laura Poitras’ın yönettiği Cover-Up belgeseli üzerinden "ülke çıkarları" ve gazetecilik ilişkisini tartıştı.

Çağatay Turan Yıldırım, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgaline ilişkin paylaşımların sosyal medya platformlarından kaldırılmasını inceledi: Asıl kaldırılan gerçekten de bir hikayenin, bir hafızanın ve bir anlatının kaldırılması.

Şeyhmus Diken, Kürtlere sık sık hatırlatılan “kardeşlik” sloganının gerçek hayatta tökezlediği virajları ve bunun yarattığı sosyolojik kırılmayı yazdı.

Vartan Halis Yıldırım, tarihsel ve sanatsal bir bakış açısıyla Haçaturyan, Gomidas ve Spartakus üçgeninde sanatın imtihanını ele aldı.

Aykan Sever, 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan "Behçet’in Kır Notları" kitabını güncel politika üretme pratikleriyle inceledi: Hayat bize tıpkı Behçet’in kitabında olduğu gibi, kazanmak istiyorsak direnmeyi ve yeniyi yaratmanın yollarını bulmayı öğütlüyor.

Ulaş Yılmaz, epistemik, politik, etik ve sınıfsal eksende aydın/entelektüel çelişkisini tartıştı. Yılmaz, “Cumhuriyet aydını” çıkışının pratiğine ve kavramsallığına ilişkin somut örneklerle eleştirilerini yazdı.

Dinleme önerisi - ‘Quiet Rebellion’

(NÖ)